ERC ve «intenciones xenófobas» en el interés de Junts por el traspaso de inmigración

El año 2025 ha acabado como 2024: con el Gobierno y Junts negociando el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. El acuerdo ... estaba previsto para antes de final de año, pero de momento no han sido capaces de cerrar un pacto. La negociación viene de lejos. Hace un año, Pedro Sánchez pudo superar in extremis la validación de los primeros decretos de la legislatura en el Congreso a cambio del «traspaso integral» de las competencias migratorias a la administración catalana. Junts no forma parte del Govern catalán pero negocia traspasos competenciales a la Generalitat.

Fue un acuerdo con Junts sin contenido con el que ambas partes ganaban tiempo. Un año después, y a pesar de los ultimatums de los junteros, que sitúan este asunto como prioritario para negociar los Presupuestos Generales del Estado, no hay fumata blanca. El tiempo apremia. El acuerdo, según los nacionalistas, ya tenía que estar cerrado. Pero además, el próximo 7 de enero, la Mesa del Congreso se reunirá para abordar otra de las patatas calientes de la legislatura: la petición de Junts de que Sánchez acepte un debate sobre si debería someterse a una cuestión de confianza. La Mesa aplazó la decisión semanas atrás y la petición sigue pendiente. Si la Mesa tumba la iniciativa de los nacionalistas, Junts anuncia consecuencias «irreversibles» y hasta ha llamado a los suyos a estar preparados para romper con el PSOE. La legislatura está en juego en la negociación del traspaso migratorio y en la decisión de la Mesa. No obstante, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este viernes que ve a Sánchez capaz de aguantar toda la legislatura, incluso aunque tenga que prorrogar los Presupuestos. «Mi experiencia personal es que cada semana se ha escrito que estaba fuera, que estaba muerto, que iba a renunciar, y de eso hace ya 5 o 6 años», ha afirmado en la Ser sobre el presidente del Gobierno. Para el líder republicano, «todo depende de Junts». «Que el PSOE aguante hasta el final depende de Junts», ha dicho. En sus manos cree que está la decisión de hacer «decantar la balanza» entre apoyar al Gobierno o «hacer presidente» a Feijóo. Hace tiempo que Rufián advierte de que los de Puigdemont acabarán invistiendo al líder del PP. «Hace meses que votan con el PP y Vox medidas reaccionarias y antisociales y van preparando el terreno», ha afirmado. Noticia relacionada La inmigración irregular bate récords con Gobierno y PP alejados de un pacto Entre estas medidas reaccionarias, compara el discurso sobre inmigración de Junts con el de Aliança Catalana, la formación independentista y de extrema derecha que ha irrumpido este año en el Parlament con dos diputados. El dirigente de ERC ha defendido que Cataluña tenga el máximo de competencias en inmigración, pero no «con intenciones xenófobas». «Por qué piensa que de repente Junts se acuerda de todo esto? Porque Aliança Catalana le come el terreno electoral», ha señalado. «Oigo a representantes de Junts justificando esta decisión (de traspasar competencias) y oigo a Orriols», ha rematado. El caso es que el traspaso de las políticas migratorias pondrá a prueba la relación entre el PSOE y Junts. Puigdemont asegura que los socialistas no han cumplido los compromisos del acuerdo de investidura. La ley de amnistía no se está aplicando y los junteros han puesto el foco en el traspaso a través del artículo 150.2 de la Constitución, igual que la ley de amnistía o el reconocimiento del catalán en la UE. Se autoimpusieron un plazo máximo hasta el 31 de diciembre, pero siguen negociando. Que ninguno se haya levantado de la mesa denota que se dan más tiempo. Los de Puigdemont hablan de ganar soberanía y hablan de traspaso integral y no de que Cataluña actúe como una gestoría con competencias delegadas. Junts exige plenas competencias, que hasta ahora el Ministerio del Interior se ha negado. Integral quiere decir que la Generalitat tenga competencias en la gestión de les fronteras, en el control de los flujos migratorios, los permisos de trabajo, los expedientes de expulsión, la expedición del número de identidad extranjero (NIE) o el nivel exigible de catalán para los recién llegados. El ministro Marlaska siempre ha dicho que el control de fronteras y de inmigración es competencia exclusiva del Estado. La cuestión migratoria no solo afecta las relaciones entre el PSOE y Junts. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, han hecho frente común y han trasladado al resto de autonomías su propuesta para una distribución extraordinaria entre las comunidades de migrantes menores no acompañados.

