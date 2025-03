Las promesas sociales: menos listas de espera, mejor salud mental y más feminismo

Más allá de la confrontación partidista y de los conflictos territoriales, un futuro presidente del Gobierno que se precia de progresista estaba obligado, en su ... nueva puesta de largo, a ofrecer un amplio abanico de medidas sociales, y así lo ha hecho Pedro Sánchez, que se ha comprometido durante su discurso de investidura a reforzar el Estado de bienestar con medidas en diferentes áreas, castigadas todas ellas en los últimos años por la falta de recursos. Sánchez ha puesto el foco en subsanar las principales carencias del Sistema Nacional de Salud, como las listas de espera o la falta de especialistas, en mejorar las condiciones de los profesores, en fortalecer la agenda feminista y en apoyar a los jóvenes.

El presidente en funciones se ha marcado como objetivo para la próxima legislatura la puesta en marcha de un plan para reducir «de forma drástica» las listas de espera. «Es inadmisible que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista. O 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama», ha admitido Sánchez, que ha prometido «no quedarse de brazos cruzados» pese a ser «consciente» de que las competencias están transferidas a las comunidades.

La sanidad pública, que aún no se ha recuperado de la pandemia, recibirá un empujón en la próxima legislatura, según plantea Sánchez. El Gobierno reforzará la Atención Primaria, ampliará la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para los jóvenes y «promoverá un gran Pacto de Estado por la Salud Mental que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras en los centros públicos». Sánchez ha garantizado que en España no habrá «un solo ciudadano que necesite ayuda psicológica y no pueda obtenerla», aunque no ha concretado cómo se hará ni, sobre todo, cómo se financiarán estas iniciativas, en un contexto de incertidumbre económica.

En la educación, Sánchez ha prometido mejorar las condiciones y la formación del profesorado, ampliar las ayudas de comedor y la disponibilidades de actividades educativas extraescolares, incrementar las becas y reducir las tasas universitarias. Además, para la conciliación familiar, ha planteado la universalización de la educación pública desde los dos años, la ampliación del permiso por nacimiento a las 20 semanas y el acceso de las familias monoparentales con dos hijos a los mismos beneficios que las familias numerosas.

Especialmente contundente se ha mostrado Sánchez en su apoyo al feminismo. Ha comenzado citando declaraciones de miembros de Vox («el feminismo es un cáncer», «empodera más coser un botón», «si las mujeres cobran menos es porque así lo deciden ellas») sacadas «de un manual de la Sección Femenina de la Falange franquista» para exponer su programa en este ámbito. «Las mujeres aún sufren un tratamiento desigual (...) que nos está haciendo peores como sociedad», ha subrayado, antes de anunciar una Ley de Representación Paritaria que iguale al 50% la representación de hombres y mujeres «en el poder político y económico».

Respecto a la violencia machista, ha anunciado que por cada euro que un gobierno autonómico o municipal «reaccionario» recorte, el Ejecutivo central dedicará «diez». Y sobre los abusos sexuales a menores, «especialmente aquellos que se cometieron en el seno de la Iglesia», ha incidido, propondrá que la responsabilidad civil de los abusos a menores «no prescriba», además de crear un fondo estatal de pago de ayudas y compensaciones «que se ajuste a los estándares europeos». «Y vamos a instar a la Iglesia católica a que se comprometa a reconocer y reparar a todas las personas que sufrieron abusos por parte del clero», ha indicado.

La situación de la cultura apenas ha merecido un párrafo en el discurso de Sánchez, que mantendrá el Bono Cultural Joven, la aprobación de una Ley de Derechos Culturales que permita el acceso a la cultura «a todas las personas y a todos los territorios» y más ayudas a los creadores.