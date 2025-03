Puigdemont ya no prevé apartarse si no es investido president

Carles Puigdemont medita dar marcha atrás a sus planes iniciales y podría seguir al frente de Junts aunque no sea investido presidente de la Generalitat. ... Durante la campaña de las catalanas, el dirigente nacionalista afirmó que si no conseguía ser reelegido jefe del Ejecutivo catalán se retiraría de la política o al menos se apartaría de la primera línea, de la «política activa», dijo. Descartó ser jefe de la oposición, senador, eurodiputado y parlamentario en el Congreso. Dio a entender que sus planes pasaban por ejercer de expresidente.

Pero cada vez son más las voces dentro de su partido que le piden que se quede pase lo que pase con la investidura. Ya sea para ser el próximo cabeza de cartel electoral de Junts o el máximo dirigente del partido, después de que hace un año decidiera cesar de todas sus responsabilidades orgánicas en Junts y asegurara que quería centrarse únicamente en su labor en el Consejo de la república. Poco después, las urnas dieron la llave de la gobernabilidad española a Junts y volvió a coger las riendas de partido, primero en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez y más tarde siendo el cabeza de cartel de Junts en las catalanas.

Hasta ahora, las peticiones para que no se marche eran en privado. Pero ya empiezan a ser en público. Días atrás fue Xavier Trias, quien le reclamó que continúe liderando Junts si no es elegido presidente de la Generalitat. El candidato postconvergente en las europeas, Toni Comín, ha descartado este miércoles en elnacional.cat que los planes de Puigdemont sean retirarse de la política. No ocupará ningún cargo institucional, según Comín, pero seguirá «liderando» el movimiento independentista. Es más, Comín, su mano derecha en Waterloo desde 2017, advierte de que el expresidente de la Generalitat salió reforzado tras el resultado de las catalanas. «El liderazgo en otros espacios políticos está por definir. Por lo tanto, ahora mismo hay un líder en el independentismo, Carles Puigdemont, cuya la lista mejoró su resultado», señala Comín en elnacional.cat, el día anterior a que el Congreso apruebe la ley de amnistía.

Puigdemont anunció que, tras ser amnistiado, viajará a Cataluña el día de la investidura, tanto si es para ser elegido presidente de la Generalitat como si el candidato es Salvador Illa. Junts sigue alimentando la posibilidad de que su jefe de filas sea investido, a pesar de que los socialistas, cuya abstención es necesaria para el juntero, lo han descartado de forma categórica.

Las negociaciones para la Mesa del Parlament y para la investidura del presidente de la Generalitat ya están en marcha, en diferentes niveles, entre PSC, ERC, Junts y los comunes, sin descartar al PP, que también podría tener su papel. La CUP ha anunciado que se reunirá con los independentistas, Puigdemont incluido, y con los comunes para evitar que la presidencia del Parlament caiga en manos del PSC.

Illa, mientras, ha alertado de que «se va por el mal camino» si no se «respeta» el resultado del 12-M. «Los que no respeten a los ciudadanos y quieran bloquear, estorbar y liar las cosas, se equivocan», ha advertido. En un mitin desde Terrassa, el candidato a la presidencia de la Generalitat ha asegura que trabaja para configurar unas instituciones (Parlament y Govern) que «respondan a la voluntad expresada de manera clara y contundente» por la ciudadanía.