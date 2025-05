Puigdemont se niega a «pasar página» del 1-O

Cristian Reino Barcelona Sábado, 30 de septiembre 2023, 11:37 | Actualizado 14:40h. Comenta Compartir

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no renunciará a defender el referéndum ilegal del 1-O. A pesar de las advertencias de los socialistas, que han amenazado con nuevas elecciones generales si los independentistas insisten en que el referéndum debe formar parte de la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, Puigdemont ha advertido de que «no pasará página».

«Hace seis años que defendemos con firmeza el referéndum de independencia del 1-O. Algunos quisieran que nos olvidáramos, que lo dejáramos correr y pasáramos página. No es nuestro caso», ha avisado a través de las redes sociales para llamar a la movilización mañana en el sexto aniversario del referéndum ilegal. La efeméride llega en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Tras el fracaso de Feijóo, ha llegado la hora del candidato socialista, que negocia con las cuatro formaciones soberanistas vascas y catalanas. Las conversaciones se han tensado en las últimas horas, tras la moción pactada entre ERC y Junts en la Cámara catalana, aprobada ayer, que vincula la investidura de Sánchez a que se comprometa a trabajar en las condiciones para celebrar un referéndum.

Fa sis anys que defensem amb fermesa el referèndum d’independència de l’#1oct. N’hi ha que voldrien que ens n’oblidéssim, que ho deixéssim estar i passéssim pàgina. No és el nostre cas ni el de molts de vosaltres. I això ho hem de demostrar també demà a la plaça Catalunya de… pic.twitter.com/MwN8yx2Ltj — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 30, 2023

El líder del PSC, Salvador Illa, amenazó ayer con elecciones, si los secesionistas no aparcan la exigencia de abordar el referéndum. Puigdemont intervendrá mañana en el acto convocado por las plataformas nacionalistas con motivo del 1-O. Su discurso será mirado con lupa por parte de los socialistas. «Hace seis años que decidimos que éste era nuestro destino, que ésta es la voluntad del pueblo de Cataluña y que todo lo que hacemos debe servir a este propósito», ha señalado Puigdemont sobre el referéndum.

Desde el consejo nacional del PSC, Salvador Illa, ha vuelto a advertir a los nacionalistas de que no cuenten con los socialistas para transitar el camino de la «división y la ruptura». El referéndum, según Illa, conduce a un «callejón sin salida». El líder del PSC ha pedido altura de miras a los secesionistas, les ha pedido oficio, discreción y que piensen en el país y no en sus intereses electorales. Los socialistas, ha dicho, serán generosos, no ingenuos y siempre dentro de la Constitución, y se ha mostrado dispuesto a seguir «explorando» de forma «coherente» las políticas puestas en marcha en la pasada legislatura en relación a los independentistas (indultos y reformas del Código Penal), que a su juicio dieron frutos en la convivencia en Cataluña.