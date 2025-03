Las protestas ante Ferraz superan las dos semanas con una concentración más calmada

R. C. Madrid Sábado, 18 de noviembre 2023, 00:30 | Actualizado 01:22h. Comenta Compartir

La calma, aunque relativa, pareció llegar este viernes por la noche a la madrileña calle Ferraz dentro de las protestas que se vienen sucediendo allí desde hace más de dos semanas, en las proximidades de la sede del PSOE, contra la amnistía y sus pactos con los independentistas catalanes. Eso sí, la presencia policial fundamentada en las unidades antidisturbios siguió siendo importante y los ultras también se dejaron ver, aunque esta vez en un número más reducido que en las últimas jornadas.

El decimoquinto día de concentraciones en el lugar reunió en esta ocasión a unas 1.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno, en la que seguramente resultó la manifestación menos numerosa de las que se vienen desarrollando cerca del edificio socialista desde la primera semana de noviembre. También su duración fue esta vez más reducida, pues hasta pasadas las 21:00 horas no se congregaron las primeras decenas de personas y poco antes de la medianoche prácticamente se había disuelto toda la protesta y sin incidentes reseñables.

Antes, no obstante, un grupo de radicales y encapuchados que volvió a situarse en las primeras filas de la manifestación volvió a lanzar algunas botellas y otros objetos contundentes a los policías, así como a varios periodistas que estaban empotrados junto a estos. También les tiraron petardos y volvieron a quemarse algunas esteladas, informa Europa Press. Los agentes no tuvieron que realizar cargas –aunque sí dieron varios avisos por megafonía para advertirles de ellos si no cesaban los lanzamientos-, pero sí se enfundaron sus cascos de protección y llegaron a coger sus escudos tras tirar varios violentos algunas vallas.

Ortega Smith repite

A la concentración se había sumado antes en filas posteriores, como en ocasiones anteriores, el secretario general de Vox y portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien en algún momento llegó a encararse con los agentes para reprocharles las cargas de días anteriores. Por su parte, algunos asistentes reclamaban la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dedicándole el cántico: 'Donde está, no se vé, el gallego del PP'. Buena parte de los manifestantes portaban banderas de España, así como pancartas en contra de la amnistía y de Pedro Sánchez, al tiempo que coreaban consignas contra los socialistas y los independentistas.

Ampliar El número dos de Vox, Javier Ortega Smith, se encara con los policías durante las protestas Efe

Entre los manifestantes también se observaban banderas carlistas y franquistas. En algunos momentos también se pudieron escuchar insultos al portavoz parlamentario de ERC, 'Rufián subnormal', y también al ya reelegido jefe del Ejecutivo, 'a Pedro Sánchez le gusta la fruta' en referencia a las palabras irónicas que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo proferir a Pedro Sánchez en la primera sesión del debate de investidura tras referirse éste a los negocios de su hermano.