PP y PSOE se abren a acometer el tercer cambio de la Constitución en 45 años

La Constitución española solo ha experimentado dos reformas desde su aprobación en 1978. La primera, en 1992, cuando el Tratado de Maastricht forzó la primera ... adaptación durante el Gobierno de Felipe González en la que se añadió «y pasivo» al artículo 13.2 para incorporar a los residentes europeos en el censo electoral de las municipales. La segunda fue en 2011, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la modificación del artículo 135 para convertir en un mandato constitucional el control del déficit dio pie a un artículo totalmente nuevo.

Doce años después, la eliminación del término «disminuido» en el artículo 49 de la Carta Magna está más cerca que nunca de provocar el tercer cambio del texto constitucional en 45 años. Una demanda que tiene más de dos décadas -la primera vez que se planteó desde el sector de la discapacidad fue en 2004- y una de las asignaturas pendientes de la anterior legislatura después de que los adelantos electorales de 2019 y de mayo de 2023 la dejasen en el aire.

Tanto el presidente del PP como Pedro Sánchez se comprometieron en sus respectivos debates de investidura a modificar el artículo 49, si bien Alberto Núñez Feijóo, ya en su papel de jefe de la oposición, incidió en un acto con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad en su voluntad de modificar la ley fundamental siempre y cuando se limite a este artículo.

«Es evidente que el partido socialista no ha tenido tiempo en la anterior legislatura o no ha querido o no ha podido o no lo han dejado los socios porque había un consenso que no fueron capaces de implementar, y volvemos a ofrecer el consenso» insistió el líder popular.

«Lenguaje desfasado»

«Esperamos que esta vez sea ya la definitiva», resuelve Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), quien asegura a este medio que además de la reunión con el PP el pasado viernes también han mantenido encuentros informales con el Gobierno -este miércoles se reunirá en el Congreso con el ministro de Derechos Sociales- y afirma que los mensajes recibidos «están en reeditar ese acuerdo».

¿Por qué fracasaron los intentos anteriores de reformar el artículo 49? En opinión de Asunción de la Iglesia, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra (UNAV), «la excusa de la reforma del artículo 49 para superar un lenguaje desfasado se utilizó en la tramitación parlamentaria para incorporar vía enmienda cuestiones que nada tenían que ver con el tema de la discapacidad». Cita como ejemplo la incorporación de enmiendas para reformar el artículo 2 relativo a la unidad de la nación española, el artículo 8 sobre las Fuerzas Armadas, la inviolabilidad del Rey, incluir expresamente la previsión de amnistía, incorporar disposiciones adicionales o modificar cuestiones que afectaban a la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

«Hay que recordar que la XIV Legislatura se caracterizó, entre otros aspectos, por una degradación de la función legislativa y un abuso de la facultad de enmienda», afirma la experta de la UNAV, incidiendo en que la propuesta de reforma constitucional se convirtió en una puerta a otras decisiones constitucionales. «Es normal que fracasara», apostilla.

Otras reformas a debate

Una reforma parcial de la regulación constitucional de la Corona para suprimir la preferencia del varón en la línea sucesoria o la inviolabilidad del Rey para actos que no forman parte del ejercicio de la jefatura del Estado son cuestiones que políticamente se han barajado pero difíciles a juicio de los juristas.

«La reforma del Título II, De la Corona tiene un procedimiento agravado, que requiere referéndum y dos legislaturas. Los procedimientos deben respetarse y a mi juicio las condiciones de polarización y de riesgo para la democracia constitucional no son el contexto para la reforma», asegura De la Iglesia.

Sobre este asunto también se refirió ayer el padre de la Constitución, Miquel Roca, en un acto por el 45ª aniversario en el Congreso, recordando que la prelación del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona podría modificarse con una ley orgánica sin cambiar la Carta Magna.

«Un pretexto para seguir peleándose»

El padre de la Constitución Miquel Roca i Junyent admite no ser «entusiasta» ante la idea de reformar la Carta Magna. Considera que en estos 45 años no ha sido un obstáculo para el cambio social de España y que el debate de modificación le suena a un «pretexto para otra pelea» entre los partidos.

Fue este martes, en un acto que pretendía reunir a Roca con el otro ponente de la Constitución que aún vivo, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que no acudió por motivos del salud. El coloquio lo completaron los dos diputados más jóvenes del Congreso, Miguel Ángel Sastre (PP) y Ada Santana (PSOE).