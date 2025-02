El PP apunta a Bolaños por la corrupción y la investigación al fiscal general

«Usted tiene miedo, se le nota y yo lo comprendo», señaló este miércoles la portavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo, al ministro de ... Justicia, Félix Bolaños, en relación a la información que pueda conocerse en el marco de la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Fue en la sesión de control al Gobierno en la que la dirigente popular deslizó que el volcado de los dispositivos electrónicos del máximo responsable del Ministerio Público puede arrojar «conversaciones comprometedoras» o «incluso nuevos delitos» que podrían comprometer al titular de Justicia.

«Es la doctrina del hallazgo casual», ironizó. «¿No se le habrá ocurrido maniobrar con el fiscal general contra el novio de Ayuso, a favor de Begoña Gómez o en beneficio de Puigdemont, en contra del criterio de los propios fiscales del proceso?» preguntó a Bolaños, incidiendo en que los mensajes incautados en la investigación coinciden en fecha con la aprobación de la ley de amnistía. «Vamos a saberlo todo, qué mensajes recibió y envió el imputado y si también borró algunos», advirtió la diputada.

El «bulo» del 11-M

El ministro, tras calificar de «mentiras» estas consideraciones, cargó contra el PP por el «bulo» sobre el 11-M –cuando en 2004 intentó hacer creer que era ETA quien estaba detrás de la autoría del atentado y no el islamismo radical– y lo focalizó en la diputada popular al situarla como jefa del gabinete de Ángel Acebes cuando lo cierto es que ésta no accedió a este puesto hasta 2006, dos años después de los atentados y cuando el exministro del Interior ya no ocupaba este cargo sino el de secretario general del partido.

Una acusación que revolvió a la parlamentaria popular, que tildó al ministro de «mentiroso patológico y «bulócrata reincidente». Asu juicio, lo de Bolaños «es una anécdota que ilustra una categoría» porque hace «de la mentira no ya una forma de hacer política sino un medio de supervivencia», zanjó.

Previamente, el titular de Justicia eludió responder a preguntas de Elías Bendodo si fue él o el propio presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien «firmó el decreto para contratar» a la asesora de Moncloa que envió correos a la aseguradora Reale para trasladarle que Begoña Gómez quería que siguieran patrocinando su cátedra de la Complutense y se interesó por quién paga la defensa de la esposa de Sánchez. Bolaños contraatacó con la gestión de la DANA por parte del presidente de la Generalitat Carlos Mazón con acusaciones de «mentiras, bulos y ensuciar».