Maduro expulsa a la delegación enviada por el PP para monitorizar las elecciones

La celebración este domingo de las elecciones presidenciales en Venezuela, con la posibilidad, cegada durante una década, de que la oposición que concurre unida bajo la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado se imponga en las urnas al 'chavismo' pese a las denuncias ... de irregularidades, se ha vuelto a convertir en asunto de disputa en la política nacional. Anoche, hora española, las autoridades venezolanas impidieron la entrada al país de la delegación de nueve cargos, encabezada por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y el eurodiputado Esteban González Pons, que el PP había enviado bajo invitación de los disidentes del régimen de Nicolás Maduro a fin de monitorizar el desarrollo de los comicios. Y dispusieron su vuelta obligada en el primer avión, que ya ha llegado a Madrid.

El Ministerio de Exteriores sostiene que los populares estaban al corriente de que el Ejecutivo venezolano les había denegado el visado de entrada como observadores de la cita electoral, una versión que ha sido duramente criticada por los miembros del partido de Alberto Núñez Feijóo -Tellado y Pons han acusado desde la T-4 de Barajas al Gobierno de Sánchez de comprar de forma «preocupante el discurso del chavismo»-, quienes argumentan que viajaron como «acompañantes» a instancias de la disidencia venezolana y a sabiendas del Ejecutivo español. La delegación integrada también por Cayetana Álvarez de Toledo, Belén Hoyo, Macarena Montesinos, Juanjo Matarí y Adrián Pardo fue retenida en el aeropuerto de Caracas, donde les aguardaba preventivamente el cónsul español, según aterrizó.

«Nos echan», fue el mensaje que recibió el partido, que informó de estaba intentando contactar en vano con sus representantes, a los que el Ejecutivo de Maduro impidió que utilizaran sus móviles tras comunicarles que tenían prohibida la entrada al país y que se disponía a proceder a su «deportación». «Maduro nos expulsa de Venezuela. Quien no quiere tener a extranjeros en sus elecciones es porque está preparando un gran pucherazo«, denunció Tellado en un vídeo grabado en el avión y difundido a través de X. Un mensaje contra »la dictadura« del líder del 'chavismo' en el que el portavoz de los populares reafirma su apoyo a los opositores González y María Corina Machado, llama a la una participación masiva en las urnas y remata con un »¡Viva Venezuela libre!«.

Seguiremos al lado de esa mayoría que ansía el cambio, un futuro mejor y dejar atrás 25 años de chavismo que han empobrecido a todo un país.



Reclamamos unas elecciones limpias, democráticas, que se escuche la voz del pueblo venezolano y que se pueda votar en paz y libertad 🇻🇪 — Miguel Tellado (@Mtelladof) July 26, 2024

Los populares, muy críticos con Maduro, ya habían anticipado que podían encontrarse con problemas en un día que se había iniciado con los reproches al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por ser uno de los observadores internacionales en la cita electoral y cargando contra las supuestas simpatías de Sumar y de Podemos con el actual Ejecutivo venezolano. Alberto Núñez Feijóo había recurrido a un mensaje en la red X para reprobar lo ocurrido con la delegación de su partido, exigir su «liberación inmediata» y reclamar al Gobierno de España que «ponga los medios necesarios a tal fin».

El Ministerio de Exteriores aseguró anoche que los dirigentes populares habían sido «atendidos» por el cónsul español en Caracas, que les estaba esperando a su llegada. Fuentes del departamento de José Manuel Albares relatan que tanto los integrantes de la Mesa del Senado como el grupo parlamentario del PP habían solicitado poder acudir como «misión de observación electoral a Venezuela». El ministerio trasladó la solicitud a las autoridades venezolanas, que denegaron la autorización.

«Razón por la que todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje», sostienen las fuentes de Exteriores. En realidad, el único grupo que está también representado en el órgano de dirección de la Cámara alta es el PSOE. Los populares oponen que se desplazaron a Venezuela como para apoyar a la oposición y no como observadores, para lo que no requerían un visado especial. La prohibición de entrada de la delegación de los populares española se suma a la de exmandatarios latinoamericanos vinculados a la derecha a quienes tampoco se ha permitido entrar en Venezuela; entre ellos, el presidente mexicano Vicente Fox.

El día político había comenzado con el PP enfocando a las elecciones en Venezuela, con reprobación de la posición del expresidente Zapatero, Sumar y Podemos. «El apoyo expreso de Sumar y Podemos a Nicolás Maduro, y del PSOE a través de un José Luis Rodríguez Zapatero convertido en delegado oficioso del régimen en Europa» refuerza, señalaron fuentes de Génova, la «determinación» de los populares para enviar una delegación a los comicios. Desde el propio partido incluso responsabilizan de antemano al expresidente socialista de posibles represalias contra sus representantes. «Al llegar al aeropuerto de Caracas, si somos detenidos o expulsados, reclamaremos la presencia del jefe de observadores de Maduro, Rodríguez Zapatero, ya está avisado, para que sea él mismo quién nos explique la situación y si está del lado de la pluralidad y la democracia», auguró el propio Pons en un mensaje en redes sociales antes viajar al país sudamericano.

Me acaban de comunicar que la delegación del @ppopular formada por 10 diputados, senadores y europarlamentarios está retenida en el aeropuerto de Caracas por el régimen de Maduro.



Exijo su liberación inmediata y que el Gobierno de España ponga los medios necesarios a tal fin. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 26, 2024

Alberto Núñez Feijóo ya se reunió el miércoles en Madrid con representantes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, entre los que estaba Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ese mismo día mantuvo contacto telefónico con la propia Machado para desearle suerte en los comicios y para confirmar que el PP mandaría a Caracas a eurodiputados, diputados y senadores como «muestra de nuestro compromiso con el cambio político en Venezuela», explican fuentes del partido. «El PP defiende el cambio político en Venezuela con la misma intensidad que trabaja en un cambio político en España. Porque hay presidentes que desprestigian la imagen de un país y lo someten al desgaste de la corrupción. Aquí y allí. Y por eso hay que cambiarles», reiteran estas fuentes.

Ese es el mensaje que el propio Feijóo, según explican, trasladó personalmente a la oposición venezolana en su reunión del miércoles, dado que, a su entender, «las elecciones del próximo domingo en Venezuela deben ser justas y libres». «El Gobierno de España debe abandonar la connivencia con el régimen de Maduro y liderar la política europea con Iberoamérica», publicó el líder del PP en un mensaje en sus redes sociales.

Reconocimiento del resultado

Yen lo correspondiente al Gobierno de España, la oposición venezolana reclama que se reconozca el resultado de mañana si finalmente resulta vencedor Edmundo González. «Pedimos una posición de Estado», resume Estefanía Parra Anselmi, miembro del Comando Global con Venezuela, la campaña en apoyo a la candidatura de González que han hecho llegar este mensaje a los «partidos constitucionalistas» españoles, incluidos PSOE y PP. «Necesitamos la determinación de los líderes políticos sin importar las ideologías», reivindica Parra, subrayando que «en Venezuela nos debatimos entre libertad y dictadura».