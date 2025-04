Podemos se presentará a las elecciones europeas con Irene Montero de candidata

Cuando están a punto de cumplirse diez años desde su fundación –lo celebrarán el 17 de enero– Podemos vuelve a sus orígenes. Como ya adelantó este periódico ... , los morados se presentarán a las elecciones europeas en solitario, al igual que hicieron en 2014, cuando consiguieron su primer hito tras obtener cinco eurodipuados –encabezados entonces por Pablo Iglesias–. Y esta vez lo harán con Irene Montero como candidata. Así lo confirmó ayer la secretaria general del partido, Ione Belarra, en un acto celebrado en Madrid ante más de un millar de militantes.

El paso adelante de Montero, considerada un «activo clave» dentro del partido, no es aún definitivo, aunque se da por hecho al contar con el respaldo de la dirección nacional del partido. Antes se tendrá que presentar a unas primarias, como candidata oficialista, en las que decidirá la militancia con su voto. «No tenemos nada que perder, salvo nuestras cadenas», afirmó Belarra mientras reivindicaba las medidas que, considera, se han logrado sacar adelante gracias a la presencia de Podemos en el Gobierno la pasada legislatura, entre ellas, la ley de vivienda o la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Esta última negociada personalmente por Yolanda Díaz, considerada ahora «una adversaria».

El movimiento confirma la fragmentación en la izquierda para el próximo ciclo electoral, en el que también se celebrarán comicios en Galicia y País Vasco, y echa más leña al fuego al pulso que mantiene Podemos con Yolanda Díaz después de que los cinco diputados morados abandonaran el 5 de diciembre el grupo parlamentario de Sumar tras considerarse agraviados por la vicepresidenta segunda del Gobierno al no tener representantes en el nuevo Consejo de Ministros ni portavoces en el Congreso.

El movimiento, más allá de la competición Podemos-Sumar, no tendrá en principio consecuencias de gran calado para el resultado electoral del espacio político situado a la izquierda del PSOE. Las europas no penalizan tanto las listas separadas como sí ocurre en las generales con la Ley D'Hont, al ser España circunscripción única en el tablero europeo. «Sabemos que es difícil, pero no nos referenciamos en la familia política que representa el PSOE. Estamos en una encrucijada histórica y no nos podemos permitir la tibieza», zanjó la exministra de Derechos Sociales antes de invitar a Montero a ser la candidata del partido:«Te pido volver a empezar con nuestros motivos intactos y fuerzas renovadas».

Programa europeo

Montero aceptó el reto y lanzó las que serán las principales líneas del programa europeo de Podemos. Un proyecto que «no deje impune el genocidio de Israel contra el pueblo palestino», defender a los pueblos oprimidos como los saharauis y abogar por la regularización de migrantes irregulares frente a una «Europa fortaleza» que no rechazan los verdes y la socialdemocracia, dado que, aseguró, ninguna «valla ni porra va a frenar la crisis migratoria».