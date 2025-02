Podemos cree que es una «torpeza» condicionar los Presupuestos a las ayudas a la DANA

La intervención de Pedro Sánchez este martes tras el Consejo de Ministros rechazando decretar el estado de alarma y sosteniendo que la DANA hace «más necesarios» los Presupuestos no ha conformado a Podemos. Los morados, que condicionan su apoyo a las Cuentas a ... la ruptura de relaciones con Israel y a que se rebaje un 40% el precio de los alquileres, tachan de «torpeza» que Moncloa busque «condicionar las ayudas a los valencianos a la aprobación de unos Presupuestos para los que todavía no tienen apoyos», como señalan fuentes de la formación a este periódico.

El partido que dirige Ione Belarra, cuyos votos son esenciales para que el proyecto presupuestario vea la luz verde en el Congreso, considera que «no hace falta tener presupuestos para sacar adelante un plan ambicioso y urgente de ayudas», y ponen como ejemplo el año 2020, cuando el país fue azotado por la pandemia de la covid-19.

En esa línea, Podemos insistió en exigir a Pedro Sánchez que decrete el estado de alarma y tome el mando de la crisis en detrimento de la Generalitat valenciana, cuya gestión tachan de «negligente» e, incluso, «homicida».

Pedimos al Gobierno que traiga cuanto antes ese fuerte escudo social para las familias afectadas por la dana y que no condicionen esas ayudas a unos PGE que aún no han empezado a negociar y para los que no tienen apoyos suficientes. «Lo importante es que el Gobierno asuma su responsabilidad de tomar el mando en una de las situaciones más graves que ha vivido en nuestro país en los últimos años y declarar el estado de alarma para poder poner en marcha de la forma más rápida y más eficaz posible todo un paquete de medidas como el que ha propuesto Podemos», insisten estas fuentes.

Multas «ejemplares»

Entre las propuestas de la formación morada se encuentran la paralización total del pago de hipotecas, de alquileres, la intervención de los precios de los alimentos y demás bienes básicos, y multas «ejemplares» a las empresas «que pusieron en riesgo a la gente durante los peores momentos de la DANA». «Para nada de esto hacen falta presupuestos. Eso es un debate completamente distinto y, además, los valencianos y valencianas no pueden esperar hasta febrero», insisten.