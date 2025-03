Page pasa de la crítica a la acción y recurrirá al TC la amnistía de Sánchez como los barones del PP

No serán solo los presidentes autonómicos del PP los que recurran al Tribunal Constitucional la ley de amnistía. El presidente de Castilla- La Mancha, ... Emiliano García-Page, anunció este viernes , durante un acto institucional por el día de su comunidad, que también tiene intención de hacerlo. El barón socialista, uno de los escasísimos dirigentes de su partido que han manifestado en los últimos meses su desacuerdo con la norma pactada por Pedro Sánchez con el independentismo a cambio de su investidura, solo esperará a tener un informe favorable del Consejo Consultivo de su región para formalizar su decisión.

«Mi discrepancia no es constitucional solo, sino que es de fondo. El perdón no se contrata, se da o no se da, no se hace a cambio de nada», defendió Page tan solo 24 horas después de que el Congreso diera el visto bueno definitivo a la medida que borrará todos los delitos cometidos en relación al ‘procés’ entre el 1 de noviembre de 2011 y 13 de noviembre de 2023 y que permitirá, a expensas de lo que decidan los jueces, el regreso de Carles Puigdemont a España. «Tengo la obligación como presidente de velar por los intereses de esta región. Para mí eso está por encima de cualquier otra circunstancia», añadió.

El único de los tres presidentes socialistas supervivientes de las autonómicas de 2023 que gobierna con mayoría absoluta ha protagonizado desde el 23 de julio pasado intensos choques con la dirección de su partido, que hasta la misma noche de las generales también defendía la inconstitucionalidad de la amnistía demandada por el secesionismo. Uno de los episodios más sonados tuvo lugar el pasado enero, cuando afirmó, durante el trámite de enmiendas al texto en el Congreso, que el PSOE se estaba acercando ya al «extrarradio» de la Carta Magna con sus cesiones.

Aquella afirmación le valió al presidente castellano-manchego los reproches del secretario de Organización, Santos Cerdán, y del ministro Óscar Puente. «Quien está en el extrarradio del PSOE es el señor Page, desde hace bastante tiempo», recriminó este último. Semanas después, cuando pidió una reflexión por los malos resultados en los comicios gallegos, la vicesecretaria general, María Jesús Montero, replicó molesta que «uno tiene que saber cuál es la camiseta que lleva».

Como el expresidente de Aragón, Javier Lambán –que será sancionado por no haber asistido al pleno del Senado en el que el PSOE se opuso al veto a la norma defendido por el PP–, Page nunca se ha arredrado, sin embargo, ante quienes, desde sus propias filas, le acusan de hacer el juego al principal partido de la oposición. Entre otras cosas, porque tiene claro que tampoco su electorado ve con buenos ojos la amnistía al ‘procés’.

Obediencia

Aun así, la decisión de recurrir al Constitucional una iniciativa tan relevante para el relato político de Sánchez –y de anunciarlo, además, a apenas una semana para las europeas del día 9– supone un salto cualitativo en su actuación. Pese a la presión recibida desde el PP durante toda la tramitación de la ley en las Cortes, el barón socialista se negó a pedir a los diputados de su federación que votaran en contra con el argumento de que como diputados nacionales no era a él a quien debían obediencia.

Tampoco quiso participar, ni en octubre ni hace un mes, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, convocada por el PP con su mayoría absoluta para escenificar la oposición de sus once gobiernos regionales a la polémica medida aunque como la mayoría de ellos consideraba, y así volvió a ponerlo de manifiesto este viernes, que la amnistía encierra «una agresión al concepto de igualdad».

Frente al malestar que ya sabía que su paso generaría en el Gobierno y en Ferraz, Page esgrimió que no hace más que moverse en la normalidad institucional. Es más, arguyó que todo el mundo debería estar interesado, «independientemente de su opinión», en que las dudas sobre la constitucionalidad de la ley queden «despejadas». «Esas son las normas y las reglas del juego y son las que pretendo defender, por si alguien puede tener alguna duda sobre si me importa más mi organización política o cualquier otro tipo de interés», alegó.