El derecho al aborto se consolida tras avalar el Constitucional la ley de Zapatero 13 años después

Feijóo: «La ley de plazos es correcta y constitucional»

Por M. E. Alonso Trece años después de recurrirla ante el Constitucional, la actual dirección del PP ha asumido como buena la ley del aborto de Zapatero. Una norma que, en la España actual y en la Unión Europea «es correcta». «En mi opinión una ley de plazos bien construida es correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto», afirmó Alberto Núñez Feijóo durante su visita a la Escuela de Cinematografia y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid. El líder de los populares reconoció que dentro del debate del aborto hay «muchas sensibilidades» porque es «una cuestión que afecta en primer lugar a la mujer y a la pareja de esa mujer», y cuenta con muchas «aristas morales, éticas, religiosas o filosóficas». «Es una cuestión poliédrica», subrayó Feijóo, que lamentó la tardanza del Constitucional en pronunciarse ya que según él «descontextualiza» el contenido de la norma.Pese a reafirmar su apoyo a la ley de plazos, Feijóo dejó claro también que hay algunos «aledaños» de la misma con los que el PP no está de acuerdo. En concreto, con el hecho de que las jóvenes de 16 y 17 años no necesiten el consentimiento paterno para poder interrumpir el embarazo. Considera que si una menor no puede conducir ni beber alcohol, tampoco debería poder abortar sin el conocimiento de sus padres. La propuesta del PP, en este sentido, es que deban ser informados, y si hay colisión entre los deseos de la joven y el de los progenitores, que decida un juez.