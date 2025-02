Junts no cede y votará contra la ley de amnistía si el Gobierno veta sus cambios La ejecutiva de los de Puigdemont, reunida esta mañana, decidió votar en contra de la ley de amnistía en el Congreso

Cristian Reino Barcelona Martes, 30 de enero 2024, 11:56 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

Conforme avanzaba el día, la amenaza iba tomando forma. Y finalmente se ha consumado. Junts se ha inclinado por votar 'no' o no votar a ... favor de la ley de amnistía, tal y como está redactada en estos momentos, tras los últimos cambios introducidos en la comisión de justicia. La formación de Puigdemont ha reunido este martes a su ejecutiva de forma telemática, mientras apuraba las conversaciones con los socialistas para tratar de que la norma también blinde a los investigados por terrorismo y alta traición, en los casos Tsunami Democrático, que instruye la Audiencia Nacional, y el caso Voloh, que investiga un juzgado de Barcelona. Junts reclama que se retiren todas las referencias al terrorismo. No quiere que actuaciones judiciales como las de Manuel García Castellón o Joaquín Aguirre puedan impedir la amnistía, entre otros, de Carles Puigdemont.

Noticia relacionada El PP alerta de posibles nuevas cesiones de Sánchez en el pleno de la amnistía Quien ya ha confirmado su voto es ERC, que ha anunciado su posición a favor de la ley. Esquerra, a través de Teresa Jordà, ha señalado en TV3 que su intención es que la ley de apruebe cuanto antes. ERC cree que tal y como esta en estos momentos la ley ya es robusta. «Nuestra intención es que la ley salga adelante porque todos, absolutamente todos, salimos satisfechos», según Jordà. El pleno del Congreso vota esta misma tarde la proposición de ley de amnistía. Si Junts mantiene la amenaza, la ley volvería a la Comisión de Justicia. Así, la aprobación definitiva de la ley de amnistía se retrasa. En cualquier caso, los grupos independentistas y los comunes ya aceleran para crear en el Parlamento catalán el órgano que fiscalice el cumplimiento de la norma. Así, ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem han registrado este martes su propuesta de creación de un observatorio parlamentario, cuya función será, desde la Comisión de Asuntos Institucionales, «verificar la aplicación de la ley», una vez sea validada en el Congreso. Hará una recopilación de «todas las solicitudes y resoluciones« de tribunales en el marco de la aplicación de la norma, así como «seguimiento y acompañamiento» y finalmente elaborará unas conclusiones «sobre el grado de aplicación». Este observatorio empezará a funcionar en cuanto se apruebe la ley en el Congreso.

