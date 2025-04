Junts decidirá tras la reunión de Suiza «si vale la pena seguir» con Sánchez

Carles Puigdemont ha vuelto a mover el foco. Hasta ahora, todas las miradas estaban pendientes de la cuestión de confianza. Tras la reunión de ... la permanente de Junts, en la que el expresidente de la Generalitat dejó en suspenso las negociaciones sectoriales con los socialistas (incluidos los Presupuestos), la atención gira ahora en torno a la mesa de Suiza, un ámbito de diálogo y negociación pactado en el acuerdo de investidura, en el que los postconvergentes quieren poner toda la carne en el asador. Puigdemont ha interpretado la decisión del PSOE y Sumar de no tumbar la petición de debatir sobre la cuestión de confianza como una «rectificación» de la coalición gubernamental y como una prueba de que esta vez sí se han creído que las amenazas de ruptura iba en serio. Las dos partes se han dado una oportunidad.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha situado este sábado la reunión de Suiza como la última bala para tratar de reconducir las relaciones entre socialistas y junteros. Unas relaciones que están muy tocadas, después de un año, en que los nacionalistas invistieron a Sánchez a cambio de una ley de amnistía, que de momento no ha servido para que Puigdemont, Comín y Puig puedan regresar a España libres de cargos. En este año, además, no han avanzado en la resolución del conflicto, ni han sido capaces hasta ahora de acordar el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. En estos 12 meses, mientras, Junts no se ha mostrado como un socio fiel del Gobierno: le ha tumbado votaciones en el Congreso y no ha tenido «complejo» en situarse junto al bloque de la derecha. Eso sí, rechazando hasta la fecha, los cantos de sirena de una posible moción de censura impulsada por el PP y Vox.

Turull, desde las Borges Blanques (Tarragona), ha vuelto a descartar una moción del PP y Vox y ha asegurado que la reunión en Suiza con los delegados socialistas debe servirles para decidir «si vale la pena continuar o no» con el Gobierno español. De momento, Junts ha roto a medias con los socialistas: ha suspendido las negociaciones sectoriales, pero mantiene otras, que también podrían tener este calificativo, como es el caso del traspaso competencial de inmigración o el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la UE. Los junteros, además, no se retiran del Congreso, por lo que sus siete escaños seguirán siendo decisivos en muchas votaciones. Turull se ha jactado de que el PSOE haya aceptado ya la reunión urgente y extraordinaria en el país helvético y ha señalado que trabajan ya para cuadrar las agendas con los dirigentes socialistas y los mediadores internacionales. El encuentro será pronto, según los nacionalistas, aunque no han llegado a concretar que vaya a ser la semana que viene. «Así no podemos seguir. Cada uno tendrá que tomar sus decisiones de acuerdo a sus convicciones democráticas», ha aseverado. «No pretendemos engañar a nadie ni alargar según qué agonía», ha rematado. Junts reclama al mediador internacional que verifique el grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos con los socialistas a cambio de la investidura de Sánchez para presionar a los socialistas. Puigdemont ha subido varios grados a su órdago: del ultimátum a Sánchez, a pedirle que debate sobre una cuestión de confianza y ahora decirle que sin los votos de Junts debería convocar elecciones

Carles Puigdemont da una última oportunidad a las conversaciones de Ginebra, a las que les quiso dar desde el principio casi categoría de proceso de paz entre dos estados. En catalán, cuando ha llegado la hora de la verdad , dicen que o «caixa o faixa»: Junts tiene que decidir si rompe o no lo hace, si la legislatura española tiene recorrido, si se acaba o si unos y otros siguen medio mareando la perdiz.

El expresidente de la Generalitat, en cualquier caso, corre el riesgo de perder credibilidad. Si la lanza tanto órdago, pero nunca enseña las cartas, puede querer decir que no tiene tan buena jugada y que sus ganas de romper no son tan sinceras, pues no quiere perder la llave de la legislatura.