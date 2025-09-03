Junts decidirá en otoño si mantiene el apoyo al Gobierno

Carles Puigdemont ha reunido este miércoles a la dirección de Junts en Waterloo, el día después de su encuentro con el presidente de la Generalitat catalana ... .

Puigdemont mantiene el pulso con el Gobierno y le advierte de que en los próximos meses tomará una decisión sobre si sigue apoyándole. «En otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora», afirmó en verano el expresidente de la Generalitat. Su partido, tras la reunión de la ejecutiva celebrada este miércoles en la capital belga, en la que ha analizado el encuentro con Illa y ha hecho balance del cumplimiento de los acuerdos suscritos con el PSOE para la investidura de Sánchez, ha anunciado que se prepara para «tomar decisiones políticas». Este próximo trimestre es el periodo temporal en el que se mueve la formación nacionalista para determinar si rompe con Sánchez como lleva meses amenazando. Desde la idea de que la reunión con Illa no sirvió para avanzar en el apoyo de los postconvergentes a los Presupuestos de Pedro Sánchez, Puigdemont presiona al Gobierno para que mueva ficha con la amnistía. De entrada, el Constitucional abordará el martes la petición del expresidente de medidas cautelares para que el TC inste al Supremo a que le levante las órdenes de detención, en su recurso de amparo por la no aplicación de la amnistía.

Junts ha vuelto a insistir en que no se puede hablar de situación de normalidad como mantienen los socialistas, mientras tenga que seguir convocando a su cúpula en Waterloo. «La reunión ha tenido que celebrarse en el exilio dada la situación de anormalidad democrática que se vive en nuestro país desde el inicio de la represión, razón por la que también tuvo que celebrarse en el exilio el primer encuentro institucional entre Illa y Puigdemont, más de un año después de la investidura», según la nota emitida por los postconvergentes.

El Gobierno, mientras, ha asegurado este miércoles que mantiene su «voluntad» de que la reunión entre Sánchez y Puigdemont tenga lugar. Según el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encuentro de ayer es un paso más hacia la normalización política, institucional y social de Cataluña. Eso sí, ha señalado que el encuentro entre el presidente de la Generalitat y el expresident «no tiene nada que ver con los Presupuestos Generales del Estado ni ninguna otra ley que se esté tramitando en el Congreso». El PP, por su parte, ha registrado una batería de preguntas al Govern en la que le piden saber el contenido y los «acuerdos adoptados» en la reunión en Bruselas. El líder del PPC, Alejandro Fernández, ha calificado este miércoles a Illa como el «nuevo Cerdán del PSOE».

Desde el PSOE, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha deseado a su homólogo en Cataluña, tras verse con el líder de Junts, que haya sabido mantener «el mando a distancia» de la gobernabilidad en su territorio.