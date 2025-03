Junts carga contra Sánchez y contra ERC: «Jamás daremos estabilidad al Gobierno»

Cristian Reino Barcelona Miércoles, 13 de julio 2022, 10:10 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

Junts ha hecho una enmienda a la totalidad a la política del Gobierno, tanto en relación a Cataluña como en el campo económico y ha cargado al mismo tiempo contra ERC, su socio en el Govern. «Tras el todo gratis, llegarán los recortes», ha denunciado la portavoz de la formación nacionalista, Míriam Nogueras, en su intervención en el debate del estado de la nación. Nogueras ha abierto este miércoles la segunda sesión, dentro del grupo Plural, cargando contra las medidas anunciadas ayer por el Gobierno, en especial las medidas sobre la gratuidad de los billetes de Cercanías. Pero sobre todo, la dirigente juntera ha arremetido contra el diálogo emprendido entre el Gobierno y la Generalitat. Pedro Sánchez invitó ayer a Junts a participar en la mesa de diálogo, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

Nogueras ya ha avanzado que su partido no acudirá a la cita. «Junts solo se sentará en un proceso de negociación real», ha afirmado. «Junts no va a hacer de socorrista de la mesa en la que no ha habido diálogo y que ustedes han fulminado. Y mucho menos aceptar que usted nos diga de qué podemos o no podemos hablar», ha señalado. Nogueras se ha mostrado crítica con la apuesta de ERC por el diálogo con el Gobierno. Esta estrategia, ha advertido, solo ha servido para «alejar» la independencia, ha reprochado. Por ello, ya ha anunciado que su partido «jamás» dará estabilidad al Gobierno, «jamás vamos a blanquear» las políticas de este Ejecutivo, ha recalcado. «Cataluña pierde con Sánchez», ha aseverado. Y ha espetado a ERC, que ayer se aseguró que la apuesta «útil» del partido favoreció la concesión de los indultos, que las medidas de gracia «no han servido de nada» respecto al «proceso de liberación nacional». Nogueras ha concluido parafraseando a Pedro Sánchez: «Vamos a por todas, visca Catalunya lliure».

En una línea diametralmente opuesta, el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, ha tendido la mano al Gobierno. Bel ha reiterado el apoyo de la formación nacionalista a la mesa de diálogo y se ha abierto a aprobar los Presupuestos. Eso sí, Bel ha reprochado al Gobierno su falta de «voluntad» para reformar el sistema de financiación y ha criticado incumplimientos en la ejecución de inversión en infraestructuras. También ha acusado al Gobierno de «improvisación» y de hacer «mucho marketing».