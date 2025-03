Junts vuelve a amenazar a Sánchez con la cuestión de confianza

Junts no cede. La formación de Puigdemont volvió a amenazar este domingo al Gobierno. El secretario general posconvergente, Jordi Turull, advirtió al presidente del Gobierno ... de que está en «números rojos» y le instó a que se avenga a permitir el debate para someterse a una cuestión de confianza. Turull fue explícito, como ya lo fue días atrás Carles Puigdemont.

El número dos del partido soberanista avisó desde Vilafranca del Penedès, en Barcelona, a los socialistas de que si la Mesa del Congreso no admite a trámite la propuesta juntera de celebrar un debate sobre si el presidente del Gobierno debe someterse a una cuestión de confianza, la decisión tendrá unas «consecuencias que no gustarán ni a Sánchez ni al PSOE».

Sánchez, desde Bruselas, cerró el jueves la puerta a celebrar el debate. «La moción de confianza es una prerrogativa de la Presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros», dijo desde la capital comunitaria. «Por supuesto, no vemos la necesidad de someternos a una moción de confianza», remató. Fue su respuesta al expresidente de la Generalitat, que el lunes mantuvo el órdago lanzado la semana pasada para que Sánchez calibre en el Congreso si continúa contando con el apoyo mayoritario. Puigdemont afirmó que si la Mesa no admite a trámite la propuesta habrá consecuencias «irreversibles» y la legislatura entrará en «colapso».

Sin fecha

La confianza del Gobierno está en «números rojos», según aseguró este domingo Turull, que reprochó a los socialistas que no cumplan con los compromisos del acuerdo de investidura y encima no quieran aceptar a trámite la cuestión de confianza. Los nacionalistas evitaron fijar una fecha para el ultimátum, si bien la Mesa decidió retrasar su decisión sobre la iniciativa juntera y podría volver a abordarla tras la reanudación del curso político en el mes de enero. Socialistas y soberanistas se han dado unas semanas para negociar, después de que la Mesa no tumbara a la primera la propuesta registrada por los independentistas.

Turull insistió en cargar la presión sobre el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Según el secretario general posconvergente, aún hay tiempo para que el acuerdo sobre el traspaso competencial se cierre antes de final de año. Junts exige una gestión integral por parte de la administración catalana. Esto implica que los Mossos sustituyan a la Guardia Civil en el control de fronteras. Es un traspaso completo, al que el Ministerio del Interior se ha opuesto hasta la fecha.

Los nacionalistas pretenden que el Govern tenga las competencias para decidir sobre el modelo, que pueda resolver los permisos de residencia de corta y larga duración, los expedientes de reagrupación familiar, quiere tener atribuciones sobre expulsión de migrantes, sobre lengua catalana y sobre el control de fronteras. «Si hay voluntad política», el acuerdo es posible antes de final de año, según Turull, que cree que a día de hoy «no se dan las condiciones» para negociar los Presupuestos con el PSOE.

Puigdemont puso además el foco en el reconocimiento del catalán en la UE, después de que el Gobierno haya intensificado las gestiones, así como en el concierto económico y en el reconocimiento nacional de Cataluña, con la autodeterminación como elemento clave. Junts amenaza al Gobierno por la vía de lanzarle ultimatums y también a través de las votaciones en el Congreso, sumándose a iniciativas junto al PP, como esta semana en el impuesto a las energéticas. Turull, en cambio, ha negado en eldiario.es que su partido esté virando para acercarse a los populares. El discurso de que si no votas a Pedro Sánchez vienen el PP y Vox «no nos impresiona para nada», señaló.