Junts advierte de que «no tiene complejos» para votar con el PP

Cristian Reino Barcelona Viernes, 20 de diciembre 2024, 11:48

El día después de infligir una nueva derrota al Gobierno en la votación del impuesto a las energéticas, Junts ha advertido de que no ... está en «ningún bloque» y de que si tiene que volver a votar con el PP lo hará «sin complejos». «Junts no vota con el PP ni con el PSOE», ha avisado la portavoz juntera en el Congreso, Míriam Nogueras. El voto de los soberanistas está determinado, ha insistido, por lo que a su entender más interesa a Cataluña. Y habrá votaciones en las que aparecerá en el bloque de la investidura, como las de ayer de la reforma fiscal y la de justicia, y otras en las que se alineará con la derecha, como en la necesidad de retirar el gravamen a las energéticas. «No vamos a Madrid a hacer amigos», ha parafraseado Nogueras al presidente de su partido, Carles Puigdemont. Algunos, ha dicho refiriéndose a ERC, por estar en el bloque progresista acaban votando contra los intereses de Cataluña. «Nosotros no tenemos estos complejos», ha señalado en Catalunya Ràdio, dando a entender que Junts seguirá encontrándose con el PP, sobre todo en materia económica, donde está más alineado desde el punto de vista ideológico. Ya hace tiempo que los junteros lanzan avisos al Gobierno por la vía de tumbarle votaciones en el Congreso de cara a la negociación de los Presupuestos.

Los de Puigdemont siguen presionando al Gobierno para que mueva ficha. El balance del año desde que Sánchez fue investido con los votos, entre otros, de los nacionalistas catalanes no es bueno, según Nogueras. Junts ha insistido en que el presidente del Gobierno debe aceptar una cuestión de confianza. Puigdemont afirmó el lunes pasado en TV3 que si la Mesa del Congreso no acepta la propuesta de los junteros de tramitar una propuesta para debatir sobre si Pedro Sánchez debería someterse a una cuestión de confianza, que solo él puede proponer, la legislatura entrará en un «colapso» con consecuencias «irreversibles». Sánchez rechazó ayer desde Bruselas la propuesta de los independentistas. «La moción de confianza es una prerrogativa de la Presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros», dijo desde la capital comunitaria. «Por supuesto, no vemos la necesidad de someternos a una moción de confianza», remató. Nogueras ha insistido en que si la Mesa tumba la iniciativa parlamentaria, habrá consecuencias. «Ya veremos», ha señalado. De momento, ha señalado que la Mesa no tumbó la propuesta, sino que ha aplazado la decisión sobre si admitirla o no a trámite. Junts garantiza la estabilidad al Gobierno si cumple al 100%, esto es, si antes de final de año hay acuerdo sobre el traspaso integral de las competencias de migración a la Generalitat, si el catalán es reconocido como lengua oficial en las instituciones europeas, si el Gobierno pacta un concierto económico para Cataluña y avanza en el reconocimiento nacional. Por donde los junteros no prevén apretar de momento a los socialistas es con las causas judiciales. Nogueras ha pedido «prudencia» y ha señalado que cuando los independentistas sufrieron prácticas de «lawfare», «algunos miraron para otro lado».

