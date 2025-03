Junqueras rechaza la cuestión de confianza contra Sánchez pero eleva las exigencias a los socialistas

La nueva ejecutiva de ERC, encabezada por Oriol Junqueras, se ha reunido este lunes por primera vez, tras las primarias del sábado pasado, ... que dieron la victoria al expresidente de la Generalitat por un estrecho margen de votos y que han dejado al partido quebrado en dos.

La primera decisión de Junqueras ha sido en clave interna. La número dos de su candidatura y nueva secretaria general, Elisenda Alamany, será la portavoz de la formación. Alamany gana poder interno y es la nueva mano derecha de Junqueras, el papel que ha jugado Marta Rovira durante los últimos 13 años. Junqueras y Rovira han acabado enfrentándose en la guerra interna de Esquera. El nuevo presidente de ERC, que ha intercambiado mensajes con Illa y Puigdemont, no ha avanzado aún cuál será su decisión en relación a Josep Maria Jové, presidente del grupo de ERC en el Parlament, que pertenece a la candidatura derrotada de Xavier Godàs. Junqueras controla el grupo del Congreso con Gabriel Rufián y el del Ayuntamiento de Barcelona con Alamany, pero no el de la Cámara catalana. Jové es una figura clave en las relaciones entre el PSOE y ERC. Negoció las investiduras de Sánchez e Illa, así como los indultos, la amnistía y la reforma del Código Penal. Tiene una fluida interlocución con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Con su decisión sobre Jové, la nueva ejecutiva dará pistas de cómo quiere pilotar la guerra interna en el partido: si apuesta por integrar a los sectores oponentes o los defenestra y toma las riendas con mano de hierro. De momento, la nueva dirección trata de ganar tiempo y pide «calma» y «tranquilidad» antes de que rueden o no cabezas.

Junqueras se ha estrenado con un discurso más contundente contra los socialistas, aunque al mismo tiempo ha dado a entender que los siete diputados de ERC no votarían contra el Gobierno si Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza, como reclama Carles Puigdemont, aunque puede que esta votación no llegue ni a celebrarse si socialistas y Sumar tumban la iniciativa en la Mesa. «Esquerra no tiene prisa por que haya un Gobierno del PP y Vox», ha afirmado en TV3. A su juicio, Junts sí tiene esta prisa. ERC rechaza la cuestión de confianza contra Sánchez, pero el nuevo mandato de la dirección republicana estará marcado por un discurso mucho más «exigente» con los socialistas. El congreso interno ha sido un «punto de inflexión» y la nueva ERC se ha de «hacer respetar» por los socialistas, ha asegurado Alamany en rueda de prensa. «ERC ha vuelto y se hará respetar», ha advertido a los socialistas.

Junqueras ha reiterado que si los socialistas «no cumplen con los acuerdos firmados, que no esperen abordar nuevos pactos», como son los de los Presupuestos, tanto los del Estado como los de la Generalitat. Entre las cuestiones que a su juicio tienen que cumplir los socialistas para sentarse a discutir las Cuentas, el hombre fuerte de ERC ha puesto sobre la mesa la «condonación del FLA», para que la deuda del Govern pase del 40% del PIB al 20%. La nueva cúpula republicana abre un nuevo ciclo en sus relaciones con el PSOE y el PSC. Y eleva el tono. Hasta el punto que la nueva dirección ni siquiera ha designado el equipo negociador con los socialistas. «No hay equipo negociador porque no hay negociación», ha advertido Alamany. «Siempre es mejor tener Presupuestos», ha admitido, pero al mismo tiempo ha avisado de que no puede anticipar la posición de los republicanos si los socialistas no han cumplido aún los acuerdos previos. «La ejecución presupuestaria es un insulto», ha asegurado a modo de ejemplo.

La Generalitat sigue a la espera de que Esquerra vuelva a la normalidad tras su proceso congresual para poder negociar las Cuentas. De momento, la consejera catalana de Economía, Alicia Romero, ha anunciado en Catalunya Ràdio que mañana martes el consejo de gobierno aprobará dos decretos para prorrogar los Presupuestos. Su intención era aprobarlos antes de final de año. El resultado del congreso de ERC no es favorable a los intereses de Illa, toda vez que la formación republicana está muy dividida y esta fractura la debilita.