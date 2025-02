El juez ordena a la UCO que investigue el origen de la cátedra de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que estudie toda la documentación remitida al juzgado el pasado julio por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) sobre la decisión de crear en otoño de 2020 la ... cátedra Transformación Social Competitiva para poner al frente de ella a Begoña Gómez, sin que la mujer del presidente fuera ni tan siquiera licenciada universitaria. Fue en este grado en el que se desarrolló el famoso software que la esposa de Pedro Sánchez habría explotado en beneficio propio y que le ha acostado también la imputación por apropiación indebida, que se une a los cargos de tráfico de influencias y corrupción.

En una providencia del pasado 31 de octubre, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, encarga a los agentes de la UCO que analicen la vastísima documentación que entregó la UCM en tres tandas diferentes para «emitir el oportuno informe».

Básicamente, en esos de paquetes de documentación la universidad trató de justificar que no había ninguna irregularidad en su determinación de crear de manera exprés una cátedra para la mujer del presidente para el curso 2020/2021 y que en la puesta en marcha de ese proyecto que se hizo realidad en menos de un semestre no tuvo nada que ver el hecho de la mujer del presidente se reuniera con el rector de la Complutense en Moncloa. Según el sumario, a medidos de julio de 2020, Joaquín Goyache se encontró con la esposa de Sánchez, a la que no conocía de nada previamente, en el complejo presidencia en la Moncloa. Fue la secretaria de Gómez la mujer del presidente (una funcionaria de Moncloa) la que le llamó porque la esposa de Sánchez quería presentarle una «serie de proyectos». Y a partir de ahí, todo fue montado en tiempo récord.

Sin comprobar el currículum

Para septiembre, el propio rector estaba grabando un vídeo con la esposa del jefe de Gobierno presentado la cátedra extraordinaria que semanas después ella dirigiría, convirtiéndose -tal y como admitió Goyache ante el juez- en la única de la Complutense pilotada por alguien que carece de título oficial. El responsable de la universidad admitió igualmente ante el instructor que ni comprobó qué currículum académico tenía Gómez.

La complutense defendió en sus informes que ahora va a analizar la UCO que la esposa de Sánchez sí que atesoraba méritos suficientes para ser nombrada codirectora del máster de Transformación Social Competitiva (que la universidad no ha renovado este curso) por su «acreditada experiencia profesional» tanto en «coordinación de formación en masters propios» como en «estudios de formación permanente en materias vinculadas con el mismo objeto».