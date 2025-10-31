El juez remite la testifical de la empresaria que dice que llevó dinero en bolsas a Ferraz

Además de instar a la Audiencia a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar a ... que militantes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo», el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, también reclamó ayer a su colega Ismael Moreno que «investigue» qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal que efectuó la empresaria Carmen Pano, cuya testifical ha enviado a los juzgados centrales.

En esas manifestaciones, que la también investigada por el fraude fiscal millonario de los hidrocarburos reiteró en su momento ante el juez competente y ante la comisión del Senado, se apuntaría a una supuesta financiación irregular del PSOE. En concreto, el pasado 25 de febrero Pano declaró ante Puente en el Senado que en octubre 2020, con Ábalos aún en la Secretaría de Organización, se desplazó en dos ocasiones a la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz, para entregar sendas bolsas cargadas con 90.000 euros por orden del conseguidor del 'caso Koldo', el empresario arrepentido Víctor de Aldama, quien, no obstante, ha negado estos hechos.

Pano, madre de una exnovia de De Aldama, afirmó desconocer el destino final que tenía ese dinero. Según su relato, la presunta primera entrega de efectivo en Ferraz se produjo a mediados de octubre de 2020. Ella misma llevó 45.000 euros al despacho de De Aldama en la calle Alfonso XII de Madrid procedentes de la mano derecha de éste, Claudio Rivas, quien está imputado igualmente en la trama fiscal por las gestión de hidrocarburos.

Fue entonces, siempre de acuerdo con la versión de Pano, cuando De Aldama le pidió el favor de que llevará directamente ese dinero a la sede federal de los socialistas porque él no podía abandonar la oficina.

Las instrucciones que recibió del cabecilla de la red corrupta es que debía meter el dinero en una bolsa de plástico y ésta en una de papel y, luego, subir a la segunda planta donde ya la estarían esperando. La única indicación adicional fue que tenía que decir que iba de parte de Víctor de Aldama.

En esa primera ocasión, Pano llegó al edificio socialista -detalló ella misma en su declaración- en un taxi contratado por el empresario, se identificó en el puesto de seguridad y el vigilante que franqueaba la entrada le acompañó en ascensor hasta la citada segunda planta. Allí hizo la entrega del efectivo a un varón que no conocía y que tampoco ha podido identificar. Después, relató, se marchó de la sede en el mismo taxi en el que llegó.

Querella archivada

Según explicó al juez Puente en febrero, la testigo repitió la misma operación días después, a finales de octubre de 2020, cuando de nuevo hizo una entrega de 45.000 euros de parte de Rivas a De Aldama. Una remesa a la que de inicio faltaban 10.000 euros que no había incluido Rivas y que de nuevo el cabecilla de la trama le pidió que los llevara a Ferraz. En esta ocasión la trasladó en coche un amigo de Rivas llamado Álvaro Gallego.

Las afirmaciones de Pano impulsaron en su momento al PP a presentar una querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, una acusación que rechazó el juez Santiago Pedraz, que instruye la trama de hidrocarburos en la Audiencia Nacional, con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Esta resolución se dictó hace un año, cuando Pano denunció públicamente estos hechos en un medio de comunicación con la cara tapada. «Se necesita algo más», concluyó el instructor en su auto de inadmisión.

Pero no solo De Aldama, el arrepentido que se ha convertido en un ariete contra el Gobierno, Ábalos y Koldo, ha negado estas entregas. También su socio Rivas lo hizo en sede judicial.

Tanto Carmen Pano como su hija Leonor están vinculadas a la dirección de la sociedad Have Got Time, la empresa comercializadora de hidrocarburos al por mayor que compró, supuestamente bajo disposición de De Aldama, el chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara Ábalos.

Además, Pano aparece como la persona que puso en contacto a Rivas y De Aldama para colaborar con la empresa Villafuel, el epicentro del supuesto fraude de 182 millones de euros por el IVA de los hidrocarburos que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional.