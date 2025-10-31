HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Carmen Pano tras declarar el pasado 25 de febrero en el Tribunal Supremo Efe

El juez remite la testifical de la empresaria que dice que llevó dinero en bolsas a Ferraz

Carmen Pano declaró en el Supremo que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE en octubre de 2020 de parte de Aldama, aunque éste lo niega

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:50

Comenta

Además de instar a la Audiencia a abrir una pieza para indagar si el supuesto descontrol en la caja central de Ferraz pudo coadyuvar a ... que militantes como José Luis Ábalos o Koldo García cometieran delitos como los de «blanqueo», el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, también reclamó ayer a su colega Ismael Moreno que «investigue» qué hay de cierto en las declaraciones ante el alto tribunal que efectuó la empresaria Carmen Pano, cuya testifical ha enviado a los juzgados centrales.

