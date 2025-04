El Gobierno y Vox arrinconan al PP por la ley del aborto

Ander Azpiroz Jueves, 16 de febrero 2023, 20:27 Comenta Compartir

La nueva ley del aborto fue finalmente aprobada este jueves en el Congreso tras un debate que supuso un nuevo 'via crucis' para un ... PP que no logra sacudirse la incomodidad histórica que le ha producido un asunto muy sensible para su electorado. Los populares llegaban al pleno horas después de que su líder, Alberto Núñez Feijóo, intentara calmar las aguas internas tras haber asumido la ley de plazos de Rodríguez Zapatero, 13 años después de que su propio partido la impugnara y de que el TC de mayoría progresista haya avalado su constitucionalidad, por la vía de asumir que las mujeres puedan abortar dentro del marco legal pero no como un «derecho fundamental». Pero este jueves, la izquierda y Vox evidenciaron que no piensan soltar, cada uno con sus argumentos dispares, la presa de las cuitas que este asunto suscita a los populares, mientras estos se aferran al filón político del 'sí es sí'.

De este modo, el debate de una de las leyes esenciales de Igualdad, concebido por el Gobierno como una suerte de cortafuegos frente a la posibilidad de que el anterior Constitucional de mayoría conservadora acabara tumbando la normativa de plazos de Zapatero de 2010, acabó convirtiéndose en un intento del Gobierno, el resto de las fuerzas de izquierda y Vox de arrinconar al PP. Todos aprovecharon sus intervenciones para lanzar una andanada de reproches hacia la bancada de los populares por lo que creen una indefinición por su parte, bien hacia los derechos de las mujeres, bien hacia el derecho a la vida. Los diputados conservadores, siempre activos y en ocasiones hasta en exceso, permanecieron inusualmente callados. Solo se removieron de sus escaños durante la intervención de la ministra Irene Montero y en un momento puntual en el que Íñigo Errejón les lanzó un reto. «Yo estoy convencido de que entre las filas de quienes hoy van a votar contra el derecho al aborto hay quienes lo han ejercido en algún momento, ellas o sus seres queridos», les espetó el líder de Más País. La de Errejón solo fue la primera de la salva de cañonazos que se dispararon desde la tribuna contra la línea de flotación de la bancada del PP. «Vaya espectáculo han dado esta semana», ironizó la socialista Laura Berja. «Que el aborto sea un derecho no depende de ustedes», añadió. Un ataque en el que insistió Irene Montero: «Sí, el aborto es un derecho aunque al señor Feijóo no se lo parezca». «Otra traición» Los diputados del PP ya miraban con impaciencia el reloj para ver si se daba carpetazo al debate cuando llegó el turno de Vox. Fue su momento más complicado. La diputada Lourdes Méndez se ajustó al guion escrito desde la dirección de su partido para intentar contener la fuga de votos hacia el partido de Feijóo. La representante de la formación de Santiago Abascal acusó al PP de traición al no haber derogado Mariano Rajoy la ley de 2010 pese a disponer de mayoría absoluta. «El señor Feijóo -dijo Méndez- consuma ahora la traición con sus últimas declaraciones esperpénticas y su apelación al consenso». La diputada de Vox defendió en el hemiciclo cada una de las medidas que su partido propuso fallidamente en Castilla y León, como el que la mujer gestante escuche el latido del feto antes de confirmar su deseo de interrumpir el embarazo. Precisamente, el PP apoyó este jueves una de las enmiendas del Senado que blinda el derecho al aborto frente a protocolos antiabortistas como el propuesto en esta comunidad autónoma que gobierna en coalición con Vox. La diputada del PP Marta González afirmó que la nueva norma es «inoportuna, innecesaria, infantilizadora e incongruente», y rechazó el aborto de las menores sin consentimiento de los progenitores o la necesidad de informar sobre la alternativa a las solicitantes. Eludió el debate de fondo y recurrió a las rebajas de penas por 'solo sí es sí', con la consiguiente exigencia de dimisión a Montero. Podemos 'adopta' a la exministra socialista Bibiana Aído como una de las suyas Hasta en tres ocasiones desde Podemos se elogió a la socialista Bibiana Aído desde la tribunal del Congreso. Tanto que llegó a parecer que más que del PSOE Aído fuese una integrante más de Podemos. «Cuanto maltrataron a la primera ministra de Igualdad de la democracia y como el tiempo les ha puestos en su sitio», señaló Irene Montero a los diputados del PP. Antes, la diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz ya la había nombrado para destacar su labor por la Igualdad e instó al PSOE a «recordar esa época», en referencia a la crisis en el seno de lo coalición a cuenta de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. Aído, ministra de Igualdad entre 2008 y 2010 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, fue la encargada de pilotar la reforma del aborto que sustituyó el sistema de supuestos por el de plazos. La 'ley Aído' fue recurrida en 2010 por el PP y tras trece años sobre la mesa del Tribunal Constitucional fue avalada la pasada semana.

