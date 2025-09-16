HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa. EP

Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular

El PSC ve asumibles las propuestas de resolución que presente Junts en el debate de política general

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:50

El Govern catalán ha discrepado este martes por primera vez en público con el Gobierno central, tras más de un año de mandato del socialista ... Salvador Illa, a cuenta de la negociación sobre un modelo de financiación singular para Cataluña.

