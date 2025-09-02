HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en la Moncloa tras el Consejo de Ministros Jesús Hellín / Europa Press

El Gobierno activa la maquinaria presupuestaria con las tensiones con sus socios sin resolver

El BOE publica este miércoles la orden ministerial que da el pistoletazo de salida a la elaboración de las Cuentas públicas de 2026, que Junts, ERC y Podemos descartan por ahora apoyar

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:42

El Gobierno ha asegurado otras veces a lo largo de esta legislatura que, como es su obligación constitucional, llevaría al Congreso un proyecto de Presupuestos, ... pero ahora el compromiso parece firme. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este martes que el Boletín Oficial del Estado recogerá ya hoy la orden ministerial que activa la maquinaria instando a los ministerios a comunicar a su departamento sus distintas necesidades de gasto y, como ya dio a entender Pedro Sánchez en su comparecencia de fin de curso, aseguró que esta vez la falta de respaldo previo de los grupos parlamentarios no le hará rehuir sus obligaciones. «Los vamos a presentar con o sin apoyos», dijo. De momento, no los hay, aunque Montero prometió que se dejará «la piel» para lograrlos.

