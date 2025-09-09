La 'fontanera' acusa al ministro Óscar López de haber maniobrado con las saunas del suegro contra Sánchez

«Fuego amigo», según Leire Díez. La conocida como 'fontanera' de Ferraz acusó este martes al actual ministro de Transformación Digtial de haber maniobrado contra ... Pedro Sánchez durante las elecciones primarias del PSOE de mayo de 2017, en las que el presidente recuperó el liderazgo del partido, buscando información sobre las saunas que regentaba su suegro, el ya fallecido Sabiniano Gómez, para usarla contra el candidato que había sido defenestrado el 1 de octubre de 2016.

Díez, en 'El programa de Ana Rosa', afirmó que «al presidente del Gobierno se le lleva investigando desde el año 2012», en referencia a las indagaciones encargadas a la policía patriótica del PP, pero también desde el propio PSOE.. «Hubo gente del partido que se acercó para conocer la información de las saunas. Aparece en las agendas», explicó Leire Díez en referencia a los cuadernos con anotaciones que guardaba el excomisario José Villarejo.

«Sabemos que personas del PSOE muy vinculadas al presidente fueron a investigar asuntos de las saunas«, insistió la exmilitante socialista, antes de reconocer expresamente que se refería a Óscar López, pero también a Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y que por entonces era portavoz del Grupo Parlamentario, puesto del que fue fulminado por Sánchez cuando regresó a la secretaría general socialista.

Según Leire Díez estas conspiraciones de López y Hernando fueron «parte de la lucha de primarias del partido». Esa 'traición luego sería olvidada por Sánchez, que rehabilitó a ambos, que en un principio había formado parte de su núcleo duro en su primera carrera al liderazgo del PSOE, todo ellos muy cercanos a José Blanco, hombre fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero.