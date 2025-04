Felipe González cuestiona la rebaja de penas a etarras

R. C. Madrid Miércoles, 9 de octubre 2024, 01:37 | Actualizado 02:25h. Comenta Compartir

Invitado este martes a Televisión Española para hablar de la transición a la democracia en España con ocasión del 50 aniversario del histórico congreso socialista de Suresnes (Francia), el expresidente Felipe González, todavía una voz autorizada en el partido pese a sus diferencias de opinión manifiestas con el líder actual, Pedro Sánchez, no eludió tampoco responder a cuestiones de la actualidad que afectan de lleno a la actuación del Gobierno encabezado por el PSOE. Así, criticó de forma velada la polémica reforma legal impulsada por el Ejecutivo para rebajar la pena a más de 40 presos etarras.

En este sentido, el que fuera jefe del Ejecutivo durante cuatro legislaturas, todas ellas amenazadas de lleno precisamente por esa misma banda terrorista, se preguntó en voz alta: «El terrorismo de ETA ha desaparecido pero, ¿los delitos de terrorismo han desaparecido? ¿El cumplimiento de las penas? Es una duda razonable». Acto seguido, reconoció que el debate sigue abierto y «es interpretable», si bien lamentó con cierta ironía que los diputados del Congreso «deben tener asuntos más importantes que no se ha dado cuenta nadie» hasta ahora de las consecuencias de su votación.

En todo caso, durante la entrevista que le realizaron este martes por la noche en el Canal 24 Horas de TVE destacó que la directiva europea aplicada para convalidar las penas de cárcel cumplidas entre países de la UE fue impugnada por el Gobierno de Mariano Rajoy para excluir el terrorismo, algo que avaló después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), informa Europa Press.

«Una ofensa a la razón»

Donde sí fue claramente duro con el Gobierno de coalición PSOE-Sumar que preside Pedro Sánchez es a la hora de referirse a su forma de ejercer el poder en algunas cuestiones. Así, Felipe González cuestionó que sea «el más progresista de la historia», calificativo que se han arrogado sus integrantes. A su juicio, aseverar eso es «una ofensa a la razón» porque este Ejecutivo es «el más desigual en la redistribución» de los ingresos con «éxito macroeconómico».

«Una cosa es gobernar y otra estar en el gobierno. Por lo menos tiene el propósito de que otros no gobiernen», volvió a tirar de ironía el exlíder del PSOE para criticar «las políticas» con las que Sánchez se presentó a las elecciones generales de julio de 2023. En este sentido, criticó de nuevo la polémica ley de amnistía pactada por los socialistas con Junts para la investidura del actual jefe del Ejecutivo. «Mi opinión se basa en las resoluciones del partido y no en lo que viene después», sentenció.

Asimismo, González cargó contra el Ejecutivo de Sánchez por «cambiar el sistema de financiación autonómica» con un cupo catalán «por siete votos». «El Gobierno de España no puede recaudar, si se completa el pacto con ERC, sobre el 20% del PIB si no va a recaudar sobre el 20% del PIB» realmente, indicó. «Hay mucha confusión. Yo estoy radicalmente en favor de la descentralización y estoy radicalmente en contra de la centrifugación del poder porque eso no permite tener un país con un proyecto», zanjó.

«Intromisiones» en el 'caso Gómez'

El que fuera secretario general de los socialistas durante 23 años, que confirmó que no ha recibido invitación para asistir al próximo 41º Congreso Federal de su partido en Sevilla, también fue cuestionado por la investigación judicial por presunta corrupción sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Precisamente el lunes la Audiencia Provincial de Madrid respaldó mantener abierta la mayor parte de la instrucción actual del caso.

En una crítica que se podría interpretar de nuevo dirigida al Gobierno de Sánchez por sus reproches al Poder Judicial, aunque sin esquivar mirar a otros partidos, González lamentó que se judicialice la política, lo que a su juicio pueda provocar una deriva «delicada» con la «politización de la justicia», aunque en todo caso reclamó respeto al Estado de derecho. «Si los jueces se equivocan hay recursos, pero no puede entrometerse en la función de la judicatura», señaló especialmente crítico con la polarización de la sociedad española que viene «de arriba», es decir, de los cargos políticos.

Por eso, ante la situación actual alertó sobre la «quiebra algunos elementos fundamentales» de una democracia, como «la convivencia respetuosa con el funcionamiento de los poderes del Estado, aunque no te guste lo que hagan en un caso judicial o en otro». En la misma línea, cuestionó también las comisiones parlamentarias de investigación porque «saben que no llevan a ningún sitio» y son más de «exhibición». «Es un verdadero disparate de distorsión de un funcionamiento institucional serio», reprochó con severidad.