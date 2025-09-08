HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo, con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. EFE

Feijóo recrimina a Sánchez que no hable de Hamas

El presidente del PP afirma que «lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible», pero asegura que la posición del presidente es una exigencia de los «socios»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:19

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que «lo que está haciendo Israel en Gaza con la población civil es inadmisible», ... pero a la vez, ha rechazado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hablado de Hamas en la comparecencia en la que ha anunciado nuevas medidas contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  3. 3

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  4. 4 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  5. 5 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
  6. 6

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  7. 7 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  8. 8

    Noche de aplausos y reivindicación: «Hoy sufrimos las consecuencias del abandono del campo»
  9. 9 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  10. 10

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Feijóo recrimina a Sánchez que no hable de Hamas

Feijóo recrimina a Sánchez que no hable de Hamas