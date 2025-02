Feijóo pide a Sánchez un 'plan Valencia' pactado y que esta tragedia marque «un antes y un después»

Alberto Núñez Feijóo proyectó este lunes su imagen más institucional desde el inicio de la tragedia provocada por la DANA al pedir al Gobierno la elaboración de un 'Plan Valencia' para poner en marcha cuanto antes la reconstrucción de las zonas afectadas. El líder del ... Partido Popular, que realizó una comparecencia institucional desde la sede del partido, recalcó la necesidad de que este cuente con el consenso de todas las fuerzas políticas y que marque «un antes y un después» en nuestro país tras lo sucedido en los últimos días.

«Soy consciente de que debe haber un antes y un después de esto. Debemos cambiar. Es necesario una política útil, colaborativa», señaló Feijóo, quien empleó un tono mucho más conciliador al de los anteriores días, en los que acusó al Gobierno de «miseria moral» por haber mantenido la actividad del Congreso en la mañana del pasado miércoles –cuando la cifra de fallecidos ya ascendía a 50–, y después señaló desde Valencia a organismos que dependen de La Moncloa, como la AEMET, por no haber suministrado supuestamente información precisa a la Generalitat –además de afear al Ejecutivo el hecho de «no estar recibiendo ninguna afirmación»–.

«Por eso yo hoy no voy a caer en nuevas críticas al Gobierno. No merece la pena. Lo que pienso es conocido y creo que compartido por muchos. Mis diferencias con el presidente del Gobierno son evidentes y no se están acortando en estos días, pero es tiempo de ocuparnos únicamente en la reparación de lo que aún se puede reparar. Y de la reconstrucción de todo lo destruido» apuntó un Feijóo que no dudó en mandar un mensaje de unidad y poner encima de la mesa una especie de 'Plan Marshall' para la capital del Turia. A su juicio, es más necesaria que nunca «una inyección directa de dinero» a las ciudades, ayuntamientos y sectores productivos afectados por la DANA –la peor del siglo– y que la burocracia «no suponga ningún impedimento».

Feijóo también aprovechó la ocasión para condenar la agresión en Paiporta (Valencia) este domingo al presidente del Gobierno. Algo explícitamente demandado por el PSOE el mismo día de los hechos. «Las expresiones de violencia no nos representan y la rechazamos», señaló antes de, eso sí, mandar un pequeño recado a Moncloa al afirmar que en Génova «no van a equivocarse sobre quiénes son realmente víctimas de esta tragedia», en referencia al relato lanzado por el Gobierno –según el cual lo sucedido estuvo orquestado por grupos de «ultraderecha»–. Y añadir que «la indignación de los ciudadanos no es marginal ni disimulada», aludiendo a las palabras del secretario general socialista, quien había criticado a los violentos «marginales» que les atacaron.

En este sentido, Feijóo intentó hacer autocrítica en nombre de la clase política al recordar que los cargos públicos están obligados a «escuchar», «atender» y «asumir la indignación social». Y puso como ejemplo de ello la actitud mostrada por Felipe VI y Doña Letizia en los incidentes de este domingo en esa misma localidad valenciana.

Además, el expresidente de la Junta de Galicia también aprovechó la ocasión para volver a pedir al Ejecutivo la declaración de la emergencia nacional. Algo que lleva haciendo desde el pasado miércoles, cuando todo el mundo empezó a ser consciente de la envergadura de la catástrofe provocada por la DANA.

Esa petición –que podrían trasladar tanto la Generalitat como la delegada del Gobierno en Valencia– supondría quitar el mando de la crisis al presidente valenciano Carlos Mazón, quien propuso este mismo fin de semana un modelo de «cogobernanza» con el Gobierno de Sánchez integrando a siete ministros en cinco grupos de trabajo –que se reunieron por primera vez ayer por la tarde bajo la dirección del Gobierno valenciano–.