La derecha vaticina otro coladero legal como el del 'solo el sí es sí'

La aprobación definitiva de la 'ley trans' en el Congreso sirvió este jueves a unos y otros para hacer paralelismos con la ley del ... solo el 'sí es sí'. Como esta última, la primera norma que reconoce en España la llamada autodeterminación de género -la posibilidad de que una persona cambie en el registro civil su sexo sin necesidad de aportar informes médicos ni acreditar, como hasta ahora, dos años de hormonación- generó hace meses una importante fractura tanto en el seno del Gobierno, entre sus dos socios, como en el movimiento feminista. Tanto es así que, como reconoció la ministra de Igualdad, Irene Montero, desde la tribuna, no hace tanto su entrada en vigor llegó a parecer imposible. Finalmente, sin embargo, hubo acuerdo, aunque por el camino quedaran víctimas políticas como la exvicepresidenta primera, Carmen Calvo, que este jueves, al regreso del texto del Senado a la Cámara baja, volvió a saltarse la disciplina de voto socialista y se abstuvo como hizo en diciembre.

El principal partido de la oposición fue quizá quien con más insistencia habló de un 'remake del sí es sí'. Su portavoz, María Jesús Moro, alertó de que, como ha ocurrido con las rebajas de condenas a agresores sexuales provocadas por la Ley para la Garantía Integral de la Libertad Sexual, la 'ley trans' acabará teniendo consecuencias dolorosas e «irreversibles» para muchas personas, especialmente para los menores, ante la falta de «salvaguardas».

El texto establece un procedimiento que elimina el mínimo requisito para el cambio de sexo registral en el caso de los mayores de 16 años. Para los adolescentes entre 14 y 16 exige únicamente el consentimiento de sus progenitores, y para los niños entre 12 y 14, además, la autorización del juez.

Moro, reprochó al Ejecutivo que no haya tenido en cuenta la marcha atrás que están dando en sus legislaciones países como Suecia, Reino Unido o Finlanda y sacó a colación la reciente dimisión de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, muy cuestionada después de que, gracias a un leysimilar a la española, un doble violador que se declara ahora mujer fuera ingresado en una cárcel femenina. También la representante de Ciudadanos , Sara Giménez, advirtió de que pese a sus «avances» la norma no resulta «garantista». Mientras que Vox avanzó su intención de derogarla cuando llegue al Gobierno «si Dios quiere».

No solo la derecha, sin embargo, cruzó la 'ley trans' con el disputa en torno al 'solo sí es sí'. Los socialistas llevan días alentando la idea de que, como ocurrió con la Ley del Bienestar Animal, los morados acabarán aceptando aunque sea 'in extremis' su propuesta para elevar las penas a los agresores sexuales. En la dirección de Podemos, sin embargo, lo descartan. «El animalismo no es el feminismo, como hemos comprobado hoy aquí», advirtió este jueves una alto cargo morada.

Siete contrapropuestas

Irene Montero volvió a acusar además a sus socios de mostrar poca disposición a la negociación tras haber rechazado ya hasta siete contrapropuestas de su departamento. Eso sí, se negó a enseñar documento alguno, como en un intento de aumentar la presión exigen ahora los socialistas.

El miércoles algunos cargos del PSOE ya deslizaron esa petición en los pasillos del Congreso, pero este jueves fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que la puso en circulación durante una conversación con los periodistas que lo acompañan en una gira por Austria, Croacia y Eslovenia. La ministra de Igualdad replicó, no obstante, que solo hará pública la propuesta que concite el «acuerdo del Gobierno y de la mayoría feminista del Congreso». Una actitud que el PSOE achaca a puro «electoralismo».