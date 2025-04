Felipe VI ensalza la Constitución como ejemplo de unión y convivencia

Ander Azpiroz Madrid Domingo, 24 de diciembre 2023 | Actualizado 25/12/2023 11:10h. Comenta Compartir

En su décimo discurso de Nochebuena como jefe del Estado, Felipe VI realizó una encendida defensa de la Constitución. El Rey ensalzó en primer lugar la Carta Magna como «el mejor ejemplo de unión y convivencia de los españoles», para a renglón seguido hacer especial mención a la Princesa de Asturias, quien el pasado 31 de octubre juró en el Congreso como heredera al trono su fidelidad a los valores constitucionales. «No podemos obviar que uno de nuestros grandes activos en democracia es, precisamente, esa convivencia basada en sentimientos compartidos y en la búsqueda común del bienestar y la prosperidad de todos», señaló Felipe VI. El Rey destacó que «naturalmente todo ciudadano tiene derecho a defender sus ideas con libertad», aunque, matizó, con «respeto a los demás».

«Gracias a la Constitución conseguimos superar la división, que ha sido causa de muchos errores en nuestra historia», continuó el jefe del Estado en un discurso en el que insistió una y otra vez en la unidad de España y la conciliación política. Así, apeló a «evitar que nunca el germen de la discordia se instale entre nosotros». «Es un deber moral», resumió.

En un momento de inestabilidad política en el que el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez se mantiene gracias al apoyo del independentismo de ERC, Junts o EH Bildu, el monarca subrayó la exigencia de preservar la la integridad de la Constitución «como lugar de reconocimiento mutuo, de aceptación y encuentro de todos los españoles, como legítimos titulares que son de la soberanía nacional».

«Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad», zanjó Felipe VI. El Rey no rehuyó en ningún momento la crispación en la sociedad a cuenta de la política y para combatirla reclamó que todas las instituciones, comenzando por la misma Monarquía, se conduzcan con la mayor responsabilidad y procurando siempre los intereses generales de los españoles. «Cada institución, comenzando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le estén atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala», resumió. Y, añadió, se deben respetar las instituciones entre unas y otras «en el ejercicio de sus propias competencias».

La Princesa Leonor estuvo presente en el discurso del jefe del Estado. Primero al mencionar el Rey su jura de la Constitución y después al señalarla como la garante de la monarquía constitucional. «España seguirá adelante», pronunció el Rey antes de afirmar que «en ese camino estará siempre la Corona» y que él lo hará por deber y por convicción. El Rey esquivó cualquier mención a Juan Carlos I con el que mantuvo una comida el pasado miércoles con motivo del 60 cumpleaños de la infanta Elena.

El jefe del Estado solo traspasó su neutralidad política para felicitar al Gobierno de Pedro Sánchez por su desempeño en los seis meses en los que ha desempeñado la Presidencia rotatoria de la Unión Europea. Según afirmó el jefe del Estado, bajo el mandato español «se ha reforzado la unidad de Europa».

Un escudo social

En su discurso navideño, Felipe VI no solo alabó a la Constitución como garante de la unidad de España. También lo hizo por su función como escudo social, el mismo que permite asegurar un modelo de vida, además de una forma de vivir y de entender la vida, dijo. «Expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo, o protegerse de la enfermedad, es sin duda clave en nuestro día a día», destacó.

E invitando a la autocrítica, el jefe del Estado concluyó: «Deberíamos tomar mayor conciencia del gran país que tenemos, para así sentirlo más y cuidarlo entre todos».