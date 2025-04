Claves de la declaración: Begoña Gómez entrará por el garaje y se enfrentará a un interrogatorio limitado

Begoña Gómez está citada este viernes a las 10 de la mañana en los juzgados de instrucción de Madrid, a donde accederá en coche por ... el garaje por motivos de seguridad. La decisión adoptada ayer por la jueza decana, María Jesús del Barco, admite «un posible riesgo para la integridad física» de la esposa de Sánchez, investigada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares.

Qué hechos se investigan

El juez Juan Carlos Peinado indaga la posible existencia de indicios delictivos en las actividades de consultoría y formación realizadas por Gómez tras admitir en abril pasado una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias basada en recortes de prensa. El interrogatorio llega en medio del cruce de reproches entre el juez, por un lado, y la defensa y la Fiscalía de Madrid, del otro, por los asuntos por los que será preguntada. Peinado justificó la declaración en que buscaba evitar una «estigmatización infundada» y agilizar la causa.

Cómo será la declaración

El interrogatorio será a puerta cerrada y estarán presentes el instructor, los abogados de Manos Limpias, Hazte Oír, Vox y el Movimiento de Regeneración de España, que ejercen la acusación popular; el fiscal José Manuel San Baldomero, que no acusa y reclama el archivo de la causa, y la defensa representada por Antonio Camacho, exministro socialista de Interior. La duración depende de varios factores y Gómez no está obligada a contestar, pudiendo acogerse a su derecho a no declarar. Antes de comenzar el juez decidirá sobre la petición de la defensa de no grabar imágenes de la comparecencia, solo el audio, por la «relevancia pública» de su cliente.

Los «dos bloques» bajo sospecha

¿De qué asuntos versará el interrogatorio? Dos semanas después de que la Fiscalía Europea asumiera la competencia para investigar la parte central de la relación empresarial entre la esposa de Sánchez y Juan Carlos Barrabés, contratista de la administración y financiador del máster de liderazgo social que codirigió Gómez en la Universidad Complutense –quien firmó de su puño y letra cartas de recomendación en favor de Barrabés para acceder a las adjudicaciones–, el juez justificó la declaración en que quedaban vivos todavía «dos bloques» de hechos por aclarar.

Los contratos y otros asuntos

Aunque el juez no ha dado detalles, se trataría de interrogar a Gómez por su papel en otros contratos adjudicados a Barrabés pon el Centro Superior de Deportes, el Ayuntamiento de Madrid, la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana o Renfe. Unas adjudicaciones que habrían contado con cartas de recomendación de la consultora. En el aire quedan otras cuestiones que la Audiencia de Madrid ya descartó investigar, pese a que Peinado tiene otra opinión. Se refiere al cometido de Gómez en el rescate de Air Europa, con cuyos dueños mantuvo relaciones laborales, o aclarar si una sociedad de la encausada registró un programa informátivo de la Complutense para desarrollar su máster.