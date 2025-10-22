HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Integrantes del pleno del Consejo General del Poder Judicial, al fondo la presidenta Isabel Perelló. R. C.

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El pleno, con el voto favorable de 20 de sus 21 integrantes, avisa de «insuficiencias» en el reglamento para proteger a las fuentes periodísticas

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:00

Comenta

Una abrumadora mayoría de 20 de los 21 vocales que conforman el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este miércoles el ... informe sobre el anteproyecto de ley del Gobierno para regular el secreto profesional de los periodistas. El documento, adelantado este martes, considera que hay «insuficiencias y fallas» normativas que se deberían solventar, porque ofrece una protección «más débil» que la ya vigente, «hace imprevisible» para los informadores saber hasta dónde les ampara la nueva ley y genera «confusión» respecto a su control judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  2. 2 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  3. 3

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  4. 4

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  5. 5

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites
  6. 6 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  7. 7 Un frente atlántico dejará lluvias cuantiosas a partir del viernes y un descenso térmico
  8. 8 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  9. 9 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  10. 10 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa

El CGPJ aprueba al informe que aprecia «fallas» en la ley sobre el secreto profesional de la prensa