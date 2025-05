Begoña Gómez reclama de nuevo al juez que no se la grabe tras la filtración de sus imágenes

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 17 de julio 2024, 09:53 | Actualizado 10:05h. Comenta Compartir

Begoña Gómez insiste: no quiere que su imagen declarando como imputada en un juzgado se vea en los medios de comunicación. Por eso, la mujer ... de Pedro Sánchez ha vuelto a pedir al magistrado Juan Carlos Peinado que no se grabe su interrogatorio en el juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que tendrá lugar el próximo viernes, después de que esta declaración, que comenzó el pasado 5 de julio, fuera pospuesta dos semanas, ya que a la investigada no se le habían notificado nuevas acusaciones en las diligencias previas contra ella por corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

El abogado defensor de la esposa del presidente, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, en un escrito presentado al juzgado pide que se «replantee su posición inicial» y atienda a la reclamación de que sólo se grabe el audio de la declaración, pero no imágenes de Gómez sentada en el banquillo. Camacho ya hizo esa petición el pasado 2 de julio y el instructor se negó a la misma, alegando que la mujer de Sánchez no tienen ningún cargo público y que, por tanto, no hay motivo para que su declaración no se grabe de manera íntegra, como se hace habitualmente desde hace años con todos los interrogatorios en fase de instrucción para poder así, llegado el momento, confrontar estas primeras declaraciones con las deposiciones posteriores durante la vista oral. El abogado de Gómez, además, reclama a Peinado que aperciba a las acusaciones con la expulsión del procedimiento si vuelve a haber filtraciones de las declaraciones de su patrocinada. En esta causa están personadas, además de la propio Gómez y la Fiscalía, Manos Limpias, Vox, Movimiento de Regeneración Política de España, Hazte Oír y Iustitia Europa. «No solo se ha difundido la grabación de la declaración de nuestra representada ante el juzgado, sino que también se difundieron imágenes de esta accediendo a los juzgados por los pasillos de las dependencias judiciales«, apunta Camacho, quien explica que la legislación actual prevé que se documente con grabación las declaraciones, pero que no exige que éstas sean grabadas con imágenes. «Las actuaciones reservadas han sido difundidas de manera pública a través de los medios de comunicación, vulnerándose el derecho a la intimidad y a la protección de datos de mi representada», abunda el letrado.

