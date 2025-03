El atestado del 'caso Marqués': sexo, drogas y un 'Gran hermano' de cámaras en la casa de Conde-Pumpido hijo

La llamada que detonó el escándalo quedó registrada a las 10.30 horas del 4 de noviembre. Una mujer contó que había sido agredida sexualmente ... por tres hombres y, al mencionar el nombre de uno de ellos, accionó el mecanismo: Cándido Conde-Pumpido Varela, abogado de profesión, y más conocido por ser hijo del presidente del Tribunal Constitucional. La policía bautizó la investigación con el nombre de 'operación Marqués'.

El atestado del caso, que consta de 145 páginas, recoge las declaraciones prestadas por la mujer, que varían en los matices, pero que se mantienen en lo sustancial, y también las de los tres detenidos, que son diametralmente opuestas a las de ella. También contiene las imágenes de las cámaras de videovigilancia que Cándido Conde-Pumpido tiene repartidas por su casa, una suerte de 'gran hermano' por el que ahora pasa, en gran medida, su defensa.

La reconstrucción policial del caso arranca precisamente con la declaración de la denunciante, una mujer brasileña de 37 años que, según manifestó a la policía, ejerce la prostitución. En un primer momento, contó a los agentes que había conocido al abogado 15 días antes a la salida de la discoteca Opium, que él le pidió el número de teléfono y que comenzó a escribirle diciéndole que le había gustado mucho y quería seguir viéndola. Ahí radica la primera discrepancia: a otros agentes les dijo que se habían conocido meses antes, que al principio pagaba por sus servicios, pero que ya no.

Según relató en su declaración ante el Grupo III de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), Conde-Pumpido Varela comenzó a escribirle la madrugada del 1 de noviembre para pedirle que fuese a su casa y finalmente ella fue a las 18 horas del día 2. También aquí ofrece dos versiones distintas: a la patrulla que acudió a la vivienda, le dijo que había ido a la casa del letrado a las 3.30 horas -ya del día 3 de noviembre- tras recibir un whatsapp de él donde decía que la echaba de menos y que «no veía el momento de abrazarla».

Al llegar, encontró a un amigo de Conde-Pumpido en su habitación. Era Mayker, un venezolano de 29 años con cinco detenciones anteriores. Poco después llegó Fidel, español, de 48 años, sin antecedentes, también amigo del abogado, aunque según la denunciante en realidad ambos trabajaban para él.

Grabaciones

Según mantuvo ante los investigadores de la UFAM, sobre 23.00 horas, mientras se encontraba conversando en la cama junto a Conde-Pumpido, se percató de que había «una cámara pequeña escondida en el cabecero, entre unas luces rojas» que enfocaba directamente a la parte frontal de la cama, «donde hay unos ganchos que él usa como juguete sexual». Cuando ella le llamó la atención sobre la presencia de la cámara, el abogado le dijo que podía romperla si quería, ya que no grababan, siempre según su versión. La denunciante mostró su temor a que hubiese grabaciones de aquella noche y de sus encuentros sexuales anteriores: «Pienso que tiene todo grabado, pero no sé si se las queda [las imágenes] o las comparte con sus amigos».

Cuando ella estaba con Conde-Pumpido en el cuarto, los otros dos se sumaron y le dijeron que querían tener «una fiesta» con ella. Le hicieron, dijo, tocamientos en pechos y glúteos, al tiempo que le decían «qué buena estás». Ella les respondió que estaban locos, rechazó sus proposiciones y salió corriendo de la habitación, pero, según declaró a la UFAM, el abogado la persiguió hasta darle alcance y la introdujo en otro cuarto: «Me cogió del pelo, me metió en otra habitación, me tiró a la cama y luego se subió. Empezó a morderme el cuello y yo le decía que no quería porque estaba ofreciéndome a sus amigos».

Según la mujer, aunque ella intentó forcejear para que parara, Conde-Pumpido «no lo hizo» y acabó violándola. A la patrulla, horas antes, le dijo que también había utilizado consoladores y «una calabaza». La denunciante describe en esos momentos al abogado como alguien «irreconocible», que tan pronto le pedía que se quedara como le decía que se marchara. «Lo llamó su madre y preguntó por qué no había ido al psiquiatra y ahí ya se descontroló», añadió a su relato, en el que aseguró que el investigado tomaba dos pastillas de rivotril (una benzodiacepina que actúa como ansiolítico) y que esa noche las mezcló con ketamina, cocaína y tusi, también conocida como coca rosa. Ella reconoció haber consumido vino, cerveza y éxtasis.

Cuando Conde-Pumpido estaba en otro cuarto, llegó Fidel y llamó a la puerta «con la intención de mantener relaciones con ella», siempre según el testimonio de la denunciante. Ella lo rechazó y trató de marcharse, pero según ella el abogado se lo impidió. Declaró que se sentó en la piscina para llamar a un Bolt, pero entonces se dio cuenta de que no llevaba el pasaporte dentro del bolso y llamó a la puerta para preguntar a Conde-Pumpido dónde estaba el documento. «Pero él no abrió más y no me dejó entrar», manifestó la mujer. El abogado pidió a Fidel que la llevara a su casa. Ella se negó y avisó a la policía.

Cuando llegó la primera patrulla, llamó con insistencia a la puerta, pero nadie abrió.

Sin lesiones evidentes

La mujer fue trasladada al Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, donde fue sometida a una exploración médica. Los facultativos no apreciaron lesiones evidentes a nivel genital y únicamente detectaron una pequeña equimosis (hematoma) de dos por tres centímetros en el cuero cabelludo del parietal izquierdo.

La policía ordenó mantener un discreto dispositivo de vigilancia en torno a la casa para tratar de localizar cuanto antes a los implicados. El primero en ser detenido fue Fidel, que acudió a las 13 horas a devolver el Tesla que su amigo Cándido le había prestado y en el que la denunciante se negó a subirse para volver a su domicilio.

Fidel, que nunca había sido arrestado anteriormente, contó a los investigadores que el abogado conoció a la mujer brasileña dos semanas antes y de forma casual a la salida de una discoteca. Como sabía que su amigo estaba muy afectado tras la ruptura con Lara Dibildos, trató de trasladarle su «inquietud» sobre la denunciante, ya que estaba en un momento vulnerable. «Él me dio la razón y me dijo que rompería con ella».

Según contó el detenido, el 1 de noviembre recibió dos mensajes y una llamada de la mujer a través de Instagram para preguntarle por Cándido porque le había llevado comida y no le abría la puerta. Fidel le dijo que estaba bien, que no se preocupara. La siguiente vez que la vio fue la noche de autos. El investigado declaró que encontró a su amigo con ella en «ambiente festivo, tomando alcohol y drogas voluntariamente». Que ellos se quedaron en el piso de arriba y él, en la primera planta, y que subió varias veces a llevarles alguna bebida y los encontró «tumbados en la cama o jugando a la consola».

Fidel declaró que su amigo le pidió «en varias ocasiones durante la noche» que llevara a la chica a casa, pero que ella quería seguir hablando con el abogado y no se marchaba. Sobre las tres, el invitado subió a dormir a su cuarto y encontró allí a la mujer «afectada por las drogas», por lo que decidió irse al sótano. Ya no supo nada más -aseguró- hasta que Cándido lo despertó a las 9.30 y le pidió de nuevo que la acompañara a casa. Entonces, encontró a la mujer muy nerviosa, «afectada por el consumo de drogas de días», y le escuchó decir: «Voy a llamar a Lara, la ex de Cándido, para que se entere todo el mundo». Fidel se marchó con el Tesla y ella se quedó en la puerta, «enfadada».

A las 20.30 horas, la madre del abogado se presentó en la puerta de la casa porque estaba muy preocupada por la salud de su hijo, ya que estaba tomando medicación al estar en tratamiento psicológico. No conseguía localizarlo ni tampoco sabía si estaba dentro, ya que no atendía a sus llamadas.

Una hora después, apareció Mayker, que se movía en una moto. Los policías le informaron de que quedaba detenido por la agresión sexual y lo condujeron a la UFAM, donde el joven mantuvo una versión bien distinta a la de la denunciante. Según explicó a los agentes, él había estado viviendo siete meses en la casa del abogado, pero se había marchado cinco días antes a otro piso por problemas de convivencia.

Según su versión, acudió a las 21 horas del 2 de noviembre a la vivienda para entregarle a Fidel las llaves de un Lexus que Cándido le había prestado. De paso, aprovechó para recoger algunas de sus pertenencias. Al entrar, vio al abogado y escuchó la voz de una chica. Aseguró que no estuvo más de 20 minutos. De ahí se marchó a su nuevo domicilio y estuvo trabajando con su moto -es repartidor de Glovo- hasta medianoche. En su declaración, subrayó que todos sus desplazamientos quedan registrados en la aplicación.

Después, se fue a casa y pasó la noche con sus compañeros de piso jugando a Playstation. Durante la madrugada, salieron a comprar a una tienda de 24 horas. Su abogado indicó a los agentes que ese comercio está junto a un banco y una gasolinera, por lo que su versión puede ser corroborada fácilmente consultando las cámaras de seguridad de estos establecimientos. Declaró que se acostó a las nueve de la mañana, se despertó a las 12, trabajó y a las 20 horas volvió a la casa del letrado a recoger más enseres personales.

Entrada ya la noche del día 3, cuando un cerrajero -en presencia de la policía- empezaba a manipular la puerta de la casa del abogado, se escuchó una voz «fuerte y grave» que procedía del interior: «¿Quién hay ahí? ¿Quién está golpeando la puerta?». Era Cándido Cónde-Pumido Varela. Según dijo, se había quedado dormido dentro de la vivienda. Su madre pidió asistencia médica y él accedió a ir voluntariamente al hospital. Al parecer, durante el trayecto, hizo ademán de querer bajarse del coche en marcha. A las 00.20 horas, la policía le comunicó su detención.

En comisaría, el abogado sólo respondió a las preguntas de su representante legal, el letrado Ricardo Álvarez Ossorio. Conde-Pumpido mantuvo que nunca forzó a la denunciante y que sus amigos no tuvieron contacto sexual con ella. Reconoció que había cámaras de videovigilancia en la vivienda, pero matizó que ella desconectó varias.

Un brote de ira

Conde-Pumpido aseguró ante la policía que ella tuvo un brote de ira cuando él le dijo que se fuera de su casa y, entonces, comenzó a golpear la puerta exterior mientras le gritaba. Fue entonces cuando le dijo que no la iba a llevar a su domicilio y que lo haría Fidel, dejándola fuera de la vivienda, lo que la hizo «encolerizar» y «montar un escándalo», aporreando la puerta y amenazándolo con llamar a la policía, siempre según su versión.

La defensa del abogado aportó a la policía las grabaciones de la casa de Conde-Pumpido. En uno de los vídeos, que según el registro de la cámara (los técnicos tendrán que comprobar que no existe discrepancia horaria) se grabó a las 7.14 horas, se observa a la denunciante vestida con una camiseta del Real Madrid y charlando con un hombre «que parece ser Conde-Pumpido», según la policía. Su actitud es «relajada, entrando y saliendo del cuadro» mientras se sirve «una copa de vino».

Supuestamente, a esa hora ya se habría producido la violación denunciada, siempre y cuando las cámaras reflejen el horario real y no haya error en la información que aportan. Al ver esas imágenes, la titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid consideró que «desvirtúan» la denuncia de la mujer, ya que ni se observa a los otros dos implicados en las mismas ni se aprecia «una situación coincidente con el relato de hechos» que ella mantiene, de ahí que dejara en libertad y sin medidas cautelares a los tres investigados.

Otro vídeo, incorporado por la policía a las diligencias, capta las conversaciones entre Conde-Pumpido y la denunciante desde las 10.07 y las 10.12 horas, es decir, minutos antes de que ella llamara a la policía. En la grabación, se le escucha al abogado decir: «Por favor, por favor, deja de dar golpes, estás descontrolada». Al otro lado, ella grita una y otra vez «abre la puerta». La versión de él es que no quería marcharse ni que la llevara a casa su amigo. La de ella, que quería recuperar su pasaporte tras haber sido agredida sexualmente.