HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mahmoud Abás y Pedro Sánchez durante un encuentro en Ramala. EFE

Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina

Se trata de la segunda visita del presidente del Estado palestino, la primera después del alto el fuego pactado el 10 de octubre

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:42

Comenta

El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abás, visitará Madrid el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Será ... un viaje oficial en el que mantendrá sendos encuentros con Felipe VI y con el presidente dle Gobierno, Pedro Sánchez, como ha informado este viernes Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto en un accidente de tráfico en Higuera la Real
  2. 2 Trasladan a Madrid a las dos personas con heridas «muy graves» en el incendio en Navalmoral de la Mata
  3. 3 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  4. 4 La Junta Electoral Central ordena abrir dos expedientes sancionadores a Guardiola
  5. 5 Trasladan a Madrid a las dos personas heridas muy graves en el incendio del Cerro
  6. 6 El sorteo de La Primitiva deja 35.000 euros en Extremadura este jueves
  7. 7

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  8. 8

    Iluminación navideña en Badajoz: un cable tensado sobre la torre de la Catedral
  9. 9

    Minuto de silencio por la muerte de Toné, el profesor fallecido en un accidente en Logrosán
  10. 10

    La Policía Nacional registra el Materno de Badajoz por la desaparición de fentanilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina

Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina