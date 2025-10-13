HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 12 de octubre, en Extremadura?
El exministro de Transportes José Luis Ábalos atiende a la prensa en el Congreso. EFE

Ábalos vuelve al Supremo a declarar bajo la amenaza de acabar esta vez en la cárcel

La Fiscalía Anticorrupción, ante el revelador informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro, decidirá si pide el ingreso en prisión tras su interrogatorio

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:05

Comenta

José Luis Ábalos vuelve esta semana al Supremo. La del miércoles será su cuarta comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, instructor en el alto tribunal ... del caso 'Ábalos-Cerdán-Koldo'. Sin embargo, esta vez la situación para el exministro es mucho más complicada que cuando declaró de forma voluntaria en diciembre de 2024 antes de su suplicatorio y, ya como imputado, en febrero y en junio de este año. Y eso que en esa última ocasión ya se habían hecho públicos los audios sobre el reparto de mordidas por amaño de obras que costaron la cárcel a Santos Cerdán y ante los que Ábalos solo pudo responder que no se «reconocía» en ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  2. 2 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  3. 3 Grave tras sufrir un corte en un brazo con una radial en Madrigal de la Vera
  4. 4 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida
  5. 5 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  6. 6 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  7. 7

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  8. 8 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  9. 9 Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Infoex, reconocidos por la Guardia Civil por su lucha contra el fuego
  10. 10

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ábalos vuelve al Supremo a declarar bajo la amenaza de acabar esta vez en la cárcel

Ábalos vuelve al Supremo a declarar bajo la amenaza de acabar esta vez en la cárcel