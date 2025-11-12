HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Ábalos Efe

Ábalos pide al Supremo que anule su procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

Alega que no se han probado las mordidas y niega la veracidad de los audios que le implican en la trama corrupta

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:17

Comenta

José Luis Ábalos pide a la Sala Segunda del Supremo directamente que anule el procesamiento dictado por el juez Leopoldo Puente en el que activa ... el procedimiento para sentarle en el banquillo de los acusados, junto a Koldo García y el conseguidor Víctor de Aldama, por las adjudicaciones supuestamente amañadas para la compra de mascarillas por parte de las administraciones socialistas durante la pandemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos intervienen para abrir un piso en Cáceres donde había un hombre muerto
  2. 2 La Aemet avisa de un nuevo temporal: la borrasca Claudia obliga a activar los avisos por lluvia y viento en Extremadura
  3. 3

    Medio Ambiente aprueba la autovía A-81 entre Badajoz y Zafra
  4. 4 Óscar Fernández encabezará la candidatura de Vox a las elecciones del 21 de diciembre
  5. 5 Alfonso Gallardo dará nombre a la calle en la que nació en Jerez de los Caballeros
  6. 6 Empieza a normalizarse el reparto de paquetes en Badajoz: «El fin de semana hemos entregado 950 envíos»
  7. 7 Los Javis se separan tras trece años de relación
  8. 8 Una operación contra asociación ilícita, estafa, coacciones y blanqueo se salda con cuatro detenidos en Navalmoral
  9. 9 Rescatan a un hombre de 83 años de Plasencia tras pasar la noche desorientado en el campo
  10. 10 El escritor extremeño Javier Cercas desmiente la versión del rey Juan Carlos de sus memorias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Ábalos pide al Supremo que anule su procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»

Ábalos pide al Supremo que anule su procesamiento por la «falta de respeto a su inmunidad»