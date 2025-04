Estos son los vehículos que no podrán circular por Madrid a partir de enero de 2024 Cientos de miles de coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos industriales que no cuentan con el distintivo ambiental de la DGT van a tener las siguientes prohibiciones de circulación

N. S. Lunes, 18 de diciembre 2023, 15:00 | Actualizado 23:18h. Comenta Compartir

Desde el día 1 de enero de 2024 no podrán circular por las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid los turismos que no paguen el IVTM en el propio municipio de Madrid y no estén registrados en tráfico en el municipio de Madrid antes del 31 de diciembre de 2021; esto es, solo lo podrán hacer por las vías que no son de titularidad municipal, por ejemplo, la M-40, la M11, la M12 o la M13 y en ningún caso podrán circular por vías urbanas.

Así lo recoge la Asociación de Vehículos Afectados por las Restricciones Medioambientales (AVARM), quienes consideran recordar a los ciudadanos y al Ayuntamiento de Madrid que, debido a la ordenanza de movilidad sostenible de 2021, cientos de miles de coches, furgonetas, camiones, autobuses y vehículos industriales que no cuentan con el distintivo ambiental de la DGT, pero pasan regularmente su ITV y cuyos propietarios normalmente tienen bajo poder adquisitivo van a tener las siguientes prohibiciones de circulación.

Sus efectos serán para, por ejemplo, «los trabajadores de municipios colindantes que vienen diariamente a trabajar a Madrid o personas que acuden a consultas o tratamientos hospitalarios tendrán que emplear el doble de tiempo en sus desplazamientos, con el consiguiente perjuicio a la hora de la conciliación laboral y familiar. Solo contando a los residentes en la CAM y sin las provincias colindantes suponen 440.000 turismos. También para los talleres y comercios de la capital dejarán de tener esos clientes de fuera de Madrid puesto que los clientes no podrán acceder para realizar compras de cierto volumen», detallan.

Por este motivo, AVARM indica que para intentar evitar esta situación se tengan en cuenta detalles propuestos por ellos mismos como no extender las ZBE a todo el municipio de Madrid, sino limitarlas al centro de la ciudad; realizar informes exhaustivos de contaminación y económicos que justifiquen la ampliación de las ZBE a todo el municipio y presentación de un estudio que certifique que los vehículos son la principal causa de contaminación de la ciudad; permitir la circulación por todo el municipio a los vehículos antiguos que conviertan su vehículo a combustibles ECO como GNC o GLP o que instalen un filtro de partículas, sin tener en cuenta la antigüedad del vehículo, como se hace en países como Alemania; así como regular accesos limitados o excepciones según determinadas situaciones.

Y es que AVARM solicita al Ayuntamiento de Madrid que haga una nueva reflexión sobre si son justas y necesarias las medidas que pretende tomar contra los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT ante todos los daños y perjuicios que va a ocasionar a los ciudadanos de este y otros municipios. «Sobre todo porque para hacerse una idea del coste que va a suponer para los comercios, talleres y la población en general, en diciembre de 2018 se presentó el estudio 'Impacto en el transporte de las medidas para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Aplicación a las restricciones por categoría de motor', elaborado por investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)», explican.

Los investigadores evaluaron los costes y los beneficios que supondría prohibir que los vehículos considerados más contaminantes no pudiesen acceder al interior de la M-30 a partir de 2025. «La principal conclusión de este estudio fue el impacto negativo que dicha medida podría producir en la economía; frente a un cálculo aproximado de 61,8 millones de euros de ahorro, se podrían producir 81,6 millones de coste, con un desequilibrio de casi 20 millones de euros. La preocupación por la mejora medioambiental es comprensible, pero no puede producirse a costa del crecimiento económico y el desarrollo social», concluyen.