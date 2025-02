Cómo se prepara un piloto para el Dakar, el rally más duro y exigente del mundo

A.P. Miércoles, 20 de noviembre 2024, 12:00 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

El equipo «The Dacia Sandriders» cuenta en sus filas con la piloto española de Rally-Raid Cristina Gutiérrez, campeona del Dakar en 2024, con ocho participaciones a sus espaldas en la competición más dura entre 2017 y 2024. Además, en su primera experiencia en el Dakar, se convirtió en la primera mujer española en acabar esta prueba en la categoría coches. Con su experiencia y pasión por los deportes del motor, es un activo muy importante para la marca Dacia y representa resistencia y éxitos dentro de esta emblemática competición.

Cristina Gutiérrez ha participado en la cuarta edición de Dacia Talks y ha contestado a varias preguntas, donde nos cuenta todo lo relacionado sobre el equipo, su preparación, sus mejores momentos, sus objetivos, etc…

«El Dakar no solo pone a prueba al coche, sino también al piloto en todos los sentidos. Este año he dedicado mucho tiempo a entrenar mi resistencia física y a reforzar mi capacidad de concentración. La preparación física es muy importante, sobre todo, tienes que estar bien para aguantar rallyes de tanta distancia y así evitar lesiones. Además, hemos trabajado mucho tanto en los test como en el Rallye de Marruecos y en cómo afrontar las situaciones imprevistas, que siempre surgen en este tipo de competiciones. Estoy lista para dar lo mejor de mí», explica sobre cómo se prepara para el rally más duro y exigente del mundo.

Ampliar Dacia en el Dakar P.F.

«Trabajar con un equipo oficial es muy diferente a lo que he vivido anteriormente, porque cuentas con el apoyo de Dacia, con uno de los mejores equipos técnicos de la historia de los rallyes, como es Prodrive, y tienes a tu disposición a los mejores ingenieros, mecánicos, etc…, que me ayudan a aprender y mejorar», añade. Es más, «en general, los momentos más duros del Dakar son cuándo hay alguna etapa en la que tienes problemas o has tenido algún fallo mecánico y tienes que hacer ese reset mental y salir como si nada hubiese pasado al día siguiente, porque en el Dakar, cada día es una oportunidad para conseguir nuevos retos».

Ampliar Dacia en el Dakar P.F.

Pero también hay buenos momentos para el recuerdo. «Ganar el Dakar este año es, hasta la fecha, el mejor momento de mi carrera. También, la primera vez que me subí al Dacia Sandrider y sentí esa unión especial«, subraya. Así, afronta un nuevo reto: «Tras realizar los test, viendo tiempos, comparativas con telemetrías entre los otros pilotos y yo y analizando el rallye de Marruecos, que estábamos peleando entre los diez primeros en todas las etapas, me veo competitiva. No voy a decir que voy a luchar por ganar en mi primer año, pero sí que es verdad que estoy en un momento muy bonito. Tengo años por delante y quiero ir de menos a más. No sé lo que va a pasar, porque en el Dakar nunca se sabe, pero lo que tengo claro es que voy a salir a ganar».

Ampliar Dacia en el Dakar P.F.

Asimismo, «el Dakar es una competición de supervivencia. Mi objetivo es mantener la constancia en cada etapa y llevar el coche hasta la meta en las mejores condiciones posibles. Es un reto enorme, pero confío plenamente en mi equipo y en el vehículo que hemos preparado. Tenemos todo lo necesario para afrontar las dunas, las piedras y las largas jornadas de navegación. A mí me importa mucho la clasificación general. Hacer un Top5 en mi primer año como piloto oficial Dacia lo veo factible», concluye Gutiérrez.

El trabajo para estar preparados en el Dakar 2025, que tendrá lugar en Arabia Saudí del 3 al 17 de enero y con un recorrido total de aproximadamente 8.000 kilómetros, no ha hecho más que empezar. Un mes de intensa preparación espera a Cristina Gutiérrez y al resto de integrantes de The Dacia Sandriders antes de su partida hacia Oriente Medio, donde afrontarán su mayor desafío hasta el momento.