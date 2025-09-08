Pere Navarro desmiente bulos sobre la DGT y la ocupación de vehículos

Patxi Fernández Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha utilizado la plataforma del nuevo programa de Radio 5, Motor 5, para abordar y desmentir de forma contundente varios mitos y rumores que circulan sobre las políticas de la DGT. El más notable de ellos, la supuesta intención de limitar la ocupación de los vehículos.

En su intervención, Navarro fue categórico: «No hay ninguna intención de limitar el número de personas que pueden circular por vehículo», zanjando así una de las polémicas que más ha circulado en los últimos meses. Además de esta aclaración, el director de la DGT abordó otros temas controvertidos, buscando disipar dudas entre los conductores.

En el debate sobre la edad al volante, señaló que, aunque las posibles restricciones a partir de los 65 años están sobre la mesa, la prioridad no es la edad, sino garantizar que cualquier conductor, independientemente de sus años, lo haga en condiciones de seguridad.

De la misma forma, reconoció que las etiquetas ambientales de la DGT, definidas hace años, necesitan una actualización urgente para reflejar la realidad de los nuevos vehículos. Sin embargo, enfatizó que esta actualización no se aplicará con carácter retroactivo.

Navarro también se refirió al rol de la tecnología y los sistemas de control en la seguridad vial. Subrayó la urgencia de renovar el envejecido parque automovilístico español con vehículos más modernos, equipados con sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS). Afirmó que, con la tecnología actual, «incluso queriendo, resultará difícil sufrir un siniestro de tráfico».

Radares al servicio de la seguridad

Respecto a la percepción pública de los radares como herramientas puramente recaudatorias, Navarro reconoció que la DGT convive con este estigma con «resignación cristiana», pero insistió en que los cinemómetros son una herramienta vital para controlar la velocidad, un factor clave en la siniestralidad.

Para aportar más seguridad en la compraventa de vehículos de ocasión, defendió el pasaporte VO o libro taller, que permite a los usuarios conocer el historial de mantenimiento del coche.

Con la participación de Pere Navarro en su primer programa, Motor 5, dirigido por Manolo Castro, se convierte en un programa enfocado en el análisis de los grandes retos de la movilidad y el sector de la automoción.