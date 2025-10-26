HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fórmula E P.F.

Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026

N. S.

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:00

Comenta

La Fórmula E aterrizará en Madrid en 2026. El Madrid e-Prix, una de las pruebas más esperadas del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, que se celebrará el 21 de marzo de 2026, se celebrará nada más y nada menos que en el Circuito de Madrid Jarama-RACE.

Con la celebración de Madrid Mundial de Fórmula E y la llegada de la Fórmula 1 a la capital, Madrid se convertirá en 2026 en la capital mundial del motor y la movilidad sostenible, acogiendo las dos competiciones más prestigiosas del automovilismo internacional. Y desde ya, la organización de Madrid Mundial de Fórmula E 2026 - Madrid E-Prix pone a la venta más de 21.000 localidades (www.jarama.es) con descuentos especiales para el público más joven y socios del RACE. Los aficionados podrán elegir entre las áreas habituales del circuito (Pelouse, Farina, Super 7, Cubierta y Recta). Además, el circuito ofrecerá un amplio Fan Village con experiencias interactivas, gastronomía y espacios para toda la familia.

Como novedad, el Circuito de Madrid Jarama-RACE ha incorporado una chicane en la recta principal, diseñada especialmente para esta cita de la Fórmula E. Esta modificación permitirá a los monoplazas regenerar energía durante la frenada y ofrecer mayor espectáculo a los aficionados.

Además, el trazado madrileño contará con una nueva grada situada junto a esta variante, que proporcionará a los espectadores una visión privilegiada de uno de los puntos más técnicos y espectaculares del recorrido.

La cita reunirá a los 20 pilotos y 10 equipos del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, entre ellos algunas de las marcas más prestigiosas del automovilismo internacional. La del Circuito de Madrid Jarama-RACE será la sexta ronda de la temporada, con los monoplazas GEN3 EVO, capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos. De esta manera, Madrid se situará junto a Mónaco, Tokio o São Paulo como una de las grandes capitales mundiales del motor y la movilidad sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manolo García da un concierto privado en Mérida
  2. 2 La lluvia no frena a 5.600 incondicionales de Horteralia en Cáceres
  3. 3 Binter tendrá vuelos directos entre Badajoz y Tenerife a partir del 1 de diciembre
  4. 4

    La Junta plantea que las grandes residencias estén obligadas a tener farmacia propia
  5. 5 La coincidencia de Paco Candela y José Manuel Soto en Plasencia merma la venta de entradas
  6. 6

    «No sé si he matado a una mujer o lo he soñado»
  7. 7 Científicos, juristas, una conserje, un alumno y hasta un rey dan nombre a espacios de la UEx
  8. 8

    La partida extremeña de póker: presupuestos o elecciones
  9. 9 Skoda sustituirá los coches de doce años de antigüedad de Alcaldía
  10. 10

    Chus García: «Aquí me veían como una pringá»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026

Monoplazas capaces de acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 1,86 segundos llenarán el Jarama en 2026