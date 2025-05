Descubre si tu coche puede entrar en la ZBE de tu ciudad

N. S. Miércoles, 3 de enero 2024, 09:00 Comenta Compartir

Quien puede o no acceder a las denominadas zonas de bajas emisiones (ZBE) viene determinado por la etiqueta ambiental de la que dispone el vehículo. No obstante, al ser una competencia municipal, todavía algunas ciudades no han aplicado estas restricciones y siguen estudiando la manera de implementarlo, del mismo modo que algunas son más restrictivas que otras.

En concreto, las ciudades que tienen en funcionamiento estas ZBE ya son Madrid, Barcelona, Córdoba, Pontevedra, A Coruña, Sevilla, Badalona, Rivas-Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, Valencia y Sant Joan Despí. Sin embargo, todavía la mayoría de los municipios de más de 50.000 habitantes (los obligados por normativa) están trabajando para publicar su ZBE, aunque fuera de tiempo porque la exigencia era tener estas áreas especiales antes de que llegase el pasado 2023.

Y éstas solo permiten la entrada a los coches más nuevos y menos contaminantes; es decir, solo los coches con Etiqueta ECO (verde y azul) -en su mayoría vehículos híbridos, de gas o ambos- y Etiqueta CERO emisiones (azul) -los eléctricos e híbridos enchufables- podrán acceder, circular y aparcar sin restricciones en las ZBE. Los vehículos con la etiqueta A (es decir, sin distintivo medioambiental) ya tienen restringida la circulación en las ZBE activas; unas restricciones que se podrían ampliar a partir de este 2024 a los coches con distintivo B.

En concreto, los de etiqueta B (de color amarillo) corresponden a turismos y furgonetas ligeras propulsadas por gasolina y matriculadas a partir de enero del 2000, o diésel a partir de enero de 2006. Los coches con pegatina B pueden acceder a las ZBE sin restricciones, pero no podrán aparcar dentro del denominado ZBEDEP Distrito Centro, salvo las excepciones que explican desde el portal Madrid 360. Entre estas excepciones se señalan que estaciones el vehículo en un parking de uso público, que estés empadronado en el Distrito Centro, y si tu vehículo es de tu propiedad esté domiciliado en la ciudad de Madrid entre otras. También si eres una empresa o un autónomo y ejerzas tu actividad en un local u oficina ubicada en Distrito Centro o seas invitado por uno de ellos.

En la denominada ZBEDEP Plaza Elíptica, por ejemplo, en Madrid, según la normativa actual los vehículos con distintivo B pueden acceder sin ninguna restricción. En esta zona podrán circular y aparcar por las calles perimetradas de cualquier provincia, a excepción de Madrid, donde no se podrá estacionar en la almendra central.

Pero lo peor llegará en 2025, cuando estarán totalmente excluidos de las ZBE a excepción de que cumplan unas características concretas establecidas por el Ayuntamiento.