Todos los cambios en las etiquetas de la DGT que te afectan desde hoy El objetivo es que a partir de 2025 no pueda circular por la ciudad ningún coche que no tenga etiqueta por las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE)

N. Soage Lunes, 1 de enero 2024, 10:00

Tras meses con restricciones, este 2024 que acaba de comenzar será el año en el que los coches que no estén empadronados en Madrid y no cuenten con etiqueta medioambiental de la DGT -salvo los vehículos de mercancías y ciclomotores-, serán expulsados de la ciudad. El objetivo es que a partir de 2025 no pueda circular por la ciudad ningún coche que no tenga etiqueta por las llamadas zonas de bajas emisiones (ZBE). Y como son muchas las dudas entre los conductores, las resolvemos de la manera más específica posible.

En primer lugar, y en concreto, al menos los vehículos que no estén empadronados en Madrid antes del 1 de enero de 2022, o los que no paguen aquí el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM). Eso sí, el Ayuntamiento de Madrid, durante los primeros seis meses, solo emitirá avisos. O lo que es lo mismo, hasta el 30 de junio de 2024, los infractores cazados por alguna de las 464 cámaras que vigilan las vías madrileñas solo recibirán una carta informativa.

No obstante, y muy importante, si los conductores son interceptados por un agente de movilidad, entonces sí habrá sanción. Y la multa es de 200 euros, la mitad en caso de que se abone en el periodo voluntario.

Esta medida afecta a los vehículos A, aquellos sin etiqueta medioambiental, los gasolina previos al año 2001 y los diésel anteriores a 2006. Para las etiquetas B y C no hay, «ni habrá», prohibiciones nuevas, de momento al menos.

Recordar, asimismo, que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada en 2021 ya vetaba el paso de los vehículos sin etiqueta a la almendra central, la Plaza Elíptica y el interior y todo el anillo de la M-30. Las 257 cámaras de tráfico de esta circunvalación empezaron a grabar el pasado septiembre, también en fase de aviso, pero esa excepción caduca el 14 de enero. Fuera de la M-30, el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad terminará de instalar las 207 cámaras restantes brevemente.