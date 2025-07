Sin peaje en la A22: la vía que conecta Huelva con el Algarve ahora es gratis

Judit Molina Jueves, 31 de julio 2025, 10:54 Comenta Compartir

Viajar por carretera entre España y Portugal será ahora más sencillo para los conductores que crucen por la zona sur de ambos países. La autopista A22, también conocida como Via do Infante, que une Huelva con el Algarve portugués, es gratuita desde el 1 de enero de 2025 y no requiere ningún tipo de registro para circular por ella. Una noticia que favorece notablemente la movilidad entre regiones vecinas y destinos turísticos habituales en verano.

Ni peajes ni trámites para usar la A22

Desde el 1 de enero de 2025, la autopista A22 (Via do Infante), que conecta Huelva con el sur de Portugal a través del Puente Internacional del Guadiana, es completamente gratuita. Así lo ha confirmado Infraestruturas de Portugal, la entidad gestora de las carreteras lusas.

Según informa Huelva Televisión, ya no es necesario registrarse ni pagar ningún peaje para utilizar esta vía. Los sistemas de cobro electrónico, como Easytoll, siguen activos en otras autopistas portuguesas, como la A2 hacia Lisboa, pero no aplican a la A22. Esto supone una ventaja directa para quienes cruzan la frontera por esta ruta, ya que se evita el uso de sistemas electrónicos o tarjetas asociadas.

Paneles informativos que pueden inducir a error

A pesar de la gratuidad de la A22, los paneles informativos colocados cerca del puente fronterizo siguen recomendando el registro en Easytoll, lo que puede generar confusión entre los conductores. No obstante, esta recomendación no es vinculante ni obligatoria si se va a circular únicamente por la A22.

El registro solo será necesario en caso de que el viaje continúe por otras autopistas del país que mantengan el peaje electrónico. Así, quienes accedan únicamente al Algarve por esta vía pueden hacerlo libremente, sin preocuparse por pagos ni gestiones previas.

Más facilidades para el turismo y los desplazamientos

La eliminación del peaje en la A22 supone una mejora sustancial para el turismo y los desplazamientos habituales entre Andalucía y el sur de Portugal, especialmente durante los meses de verano, cuando esta ruta registra una alta densidad de tráfico.