Al volante del Mobilize Limo, el primer coche de suscripción para taxistas y VTC

Patxi Fernández Madrid Viernes, 3 de junio 2022, 19:03

A través de la nueva marca Mobilize es cómo Renault da un paso al frente, convirtiéndose en un proveedor de movilidad más allá de limitarse a vender coches. La nueva marca va a contar con una gama propia de vehículos. El primero de ellos es el Mobilize Limo, una berlina de cinco puertas 100% eléctrica, destinada a los taxistas y flotas de VTC, que tendrá la ciudad de Madrid como su primer destino. Funcionará mediante el sistema de suscripción, con una flota inicial de 40 vehículos destinados al servicio de Cabify. La oferta estará en París este otoño antes de extenderse a otras ciudades europeas en los próximos meses.

Antes de su estreno oficial ya hemos tenido oportunidad de probar estos vehículos durante su presentación internacional celebrada en Madrid. Con una primera conclusión: se trata de un coche que perfectamente podría estar a disposición del público en general, ya que por sus características y prestaciones encajaría perfectamente en las necesidades de los conductores particulares.

Pero no. El Limo no va a estar a la venta, y además únicamente va a estar a disposición de los conductores profesionales del taxi y para flotas de VTC. Su autonomía de 450 kilómetros WLTP es suficiente para cubrir el kilometraje diario promedio de 250 a 300 kilómetros de un día de trabajo. Gracias a su motorización 100% eléctrica sin emisiones contaminantes en el uso, no está sujeto de ninguna restricción de acceso al centro de las ciudades.

El coche se mueve gracias a un motor 100 % eléctrico de 118 kW, esto es, 160 CV que ofrecen 225 Nm de par. Dispone de tres modos de conducción, Sport. Eco y Normal, y de tres niveles de retención con los que recuperar carga de la batería mientras frenamos.

Las cargas AC (en 7,4 y en 11 kW) y DC en serie permiten unos tiempos de recuperación compatibles con la actividad de los conductores:

• 250 km recuperados en 40 minutos en una carga rápida DC, el tiempo que dura una pausa

• El 100% de la carga en 10-12 h en una carga rápida AC de 7 kW del cargador de a bordo, lo que dura una noche

• El 100% de la carga en 7-8 h en una carga rápida AC de 11 kW del cargador de a bordo

Con un peso total de tan sólo 1610 kg y la utilización de una bomba de calor para el confort térmico del habitáculo contribuyen al buen rendimiento energético del Limo.

Los 160 CV mueven con soltura un vehículo, incluso en tramos de autopista y carretera, aunque estos no vayan a ser sus «territorios» más habituales.

En el interior la primera impresión es buena, con unos acabados muy correctos, un diseño limpio y agradable, y con unas plazas cómodas. Las plazas traseras disponen de 288 milímetros de radio alrededor de las rodillas, y los pasajeros tienen acceso al control de la radio y el sistema de audio. El conductor dispone de dos grandes pantallas de 10,2 y 12,3 pulgadas, con un sistema mutimedia compatible con Apple Car Play y Android Auto. Además se trata de un vehículo conectado, lo que facilita el control y sel seguimiento para la gestión de flotas. El maletero dispone de 500 litros para alojar el equipaje de los viajeros.

En el plano estético, la tapicería de TEP (un cuero artificial) es agradable al tacto, resistente y fácil de limpiar. Unos apliques de aluminio y fibra de carbono de color gris, así como luces LED de ambiente visten el habitáculo con elegancia. Mobilize Limo está garantizado durante 6 años o 300.000 km (lo primero que ocurra).

Suscripción personalizada

Las primeras unidades llegarán para incorporarse a la flota de Cabify, pero una vez superados los trámites de homologación en los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, el coche estará también disponible, por el sistema de suscripción, para los profesionales del taxi. Desde la marca no han facilitado las tarifas, ya que estas dependerán de la duración del contrato y del número de kilómetros contratados.

La suscripción «todo incluido» permite flexibilidad en términos de duración y control de los costes: el vehículo garantizado mientras el contrato esté en vigor, el seguro a todo riesgo, incluida la asistencia en carretera, el mantenimiento, las piezas de desgaste (incluidos los neumáticos) y una tarjeta de recarga.

Mobilize Driver Solutions ofrece un servicio de alta gama para los profesionales de modo que cada trámite o necesidad está gestionado por un interlocutor único. Se accede a las operaciones de mantenimiento previa cita programada en menos de 48h en talleres específicos donde la atención es prioritaria. Se establece un prediagnóstico del vehículo en 30 minutos. Todo está pensado para dar visibilidad y minimizar la inmovilización del vehículo.

Para los conductores de VTC y taxi, la oferta se compone de suscripciones de una duración de 3 meses a 3 años con una opción de kilometraje. La suscripción en línea no requiere más de unos minutos.

Para los operadores de flota, la oferta se articula en torno a un alquiler de larga duración (LLD) de Mobilize Financial Services con una duración de hasta 6 años o 300.000 kilómetros.

Los servicios de Mobilize Driver Solutions incluyen:

- La financiación del coche con suscripción mensual sin adelanto

- Una entrega rápida del vehículo (entrega a domicilio opcional)

- La tarjeta «Mobilize Business Pass» y la aplicación Mobilize Power Solutions que permite el pago de la recarga desde más de 250.000 bornes eléctricos a través de toda Europa

- Una garantía del constructor del vehículo durante toda la vigencia del contrato

- Un mantenimiento gratuito que comprende la mano de obra y las piezas, incluidas las de desgaste como los neumáticos

- Un acceso prioritario a los talleres de referencia

- Una asistencia en carretera 24/7

- El seguro de transporte de personas y daños a todo riesgo que incluye la reparación in situ y el remolcado

La suscripción a la oferta se realiza en pocos minutos vía web. El conductor deberá aportar los documentos que justifiquen su actividad profesional de transporte de personas y sus ingresos para ultimar la aceptación de su contrato. No se requiere ningún trámite administrativo y el tratamiento de cada demanda es sencillo y fluido.

La puesta a disposición del vehículo se realiza en tan sólo unas semanas gracias a un stock de Mobilize Limo constituido de vehículos nuevos y reacondicionados (vehículos ya utilizados pero totalmente revisados). La entrega a domicilio del vehículo está disponible en opción.