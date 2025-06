El mercado de las motocicletas vive su mejor momento

José M. Alonso, Patxi Fernández, Noelia Soage y Juan Roig Valor Sábado, 14 de diciembre 2024 | Actualizado 16/12/2024 13:57h. Comenta Compartir

En lo que va de año, el total asciende a 223.487 matriculaciones, un 5,7% más que el mismo periodo del año anterior. Cabe destacar el resultado del pasado mes de noviembre, con un día laborable más que en 2023, donde el sector de la moto y el vehículo ligero cerró con un total de 18.580 registros, lo que implica un crecimiento del 5,5%.

«Un mes más, la moto y el vehículo ligero continúan aumentando su presencia en nuestras ciudades y carreteras. Una buena noticia para el sector, pero también para la movilidad, porque estos vehículos contribuyen a la descongestión del tráfico y a la reducción de emisiones en beneficio de todos.

Se acercan fechas en las que se hacen más evidentes los atascos, tanto en el acceso a las ciudades como en los centros urbanos. Todo apunta a que batiremos récords de congestión del tráfico, lo que debería hacer reflexionar a las Administraciones acerca de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que se están aplicando, y el papel de la moto y los vehículos ligeros dentro de ellos.

Si tuvieran un capítulo específico en estos planes y estuvieran regulados conforme a su singularidad, y no como los turismos, las mejoras en la movilidad serían percibidas por todos los usuarios de la vía», señala José María Riaño, secretario general de la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (Anesdor).

Las matriculaciones de motocicletas en los cinco mayores mercados europeos (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido) alcanzaron las 885.500 unidades durante los nueve primeros meses del año 2024. Esto representa un aumento de aproximadamente el 1,3% en comparación con el mismo periodo de 2023 (874.004 unidades).

Los volúmenes de matriculaciones de motocicletas aumentan en España (163.476 unidades, 6,41% más interanual) y en Italia (286.052 unidades, 5,3% más), mientras que se observa una leve ralentización en Francia (164.387 unidades, 2,2% menos), en Alemania (185.377 unidades, 2,7% menos) y en Reino Unido (86.208 unidades, 4% menos).

«Los ciudadanos ven claras las ventajas de la motocicleta, no solo en la movilidad del día a día, sino a la hora de disfrutar de actividades de ocio y turismo. Sin embargo, el ciclomotor sigue mostrando datos negativos en general. Es necesario revisar la regulación del ciclomotor y resolver el profundo agravio que sufre este vehículo en comparación con otros vehículos de micro movilidad que tienen prestaciones similares, como son las bicicletas eléctricas o los patinetes», subraya Riaño.

No obstante, los eléctricos acumulan una caída del 39,6% (7.792 unidades), datos que también contrastan con la situación general del sector en la que se han matriculado un total de 204.905 unidades. «El sector continúa volcándose con la electrificación, la oferta es amplia y de calidad, pero el ciudadano no termina de decidirse. Los planes de incentivos no abarcan todas las modalidades de moto eléctrica, no se comunican bien, y su burocracia lleva a que el usuario tarde demasiado en obtener la ayuda solicitada. Impulsar la movilidad eléctrica no puede depender solo del sector, requiere mayor apoyo por parte de la Administración», añade Riaño.

Por su parte, las ventas de motos de segunda mano merecen un capítulo aparte por el peso importante que representan en el total de unidades vendidas en España. En los seis primeros meses de 2024 se han vendido 192.614 motocicletas de ocasión, un 1% más que en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a los ciclomotores de segunda mano vendidos, en los seis primeros meses del año se vendieron 38.272 unidades, lo que supone un ligero incremento del 0,2% respecto al mismo periodo del 2023. Los triciclos y los cuatriciclos, en cambio, caen un 11,8% en la comparativa interanual, aunque representan una pequeña parte del pastel de las motos de ocasión: 1.854 unidades.