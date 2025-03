Luca Napolitano, CEO de Lancia, sustituye a Thierry Koskas que se va a Citroën Stellantis anunció varios cambios organizativos, con efecto 1 de junio de 2024 Jean-Philippe Imparato: «el fabricante que no cuente con un mix eléctrico del 20% en 2025 estará muerto»

Stellantis ha anunciado diversos cambios organizativos, con efecto 1 de junio de 2024. Fundamentalmente afectan a las marcas Lancia y Citroën.

Luca Napolitano es nombrado Chief Sales & Marketing Officer junto a su actual responsabilidad como CEO de la marca Lancia. Luca sustituye a Thierry Koskas quien, tras crear con éxito los cimientos de la función global de ventas y marketing, ahora dedicará su sólida experiencia en ventas y marketing a la expansión de la marca Citroën.

Luca aporta su experiencia en ventas y en la industria automovilística tanto en ventas de flotas como retail, así como en gestión de concesionarios y desarrollo de la red, ya que ha ocupado cargos en varios países de Europa, Oriente Medio y África.

Olivier Bourges es nombrado Chief Customer Experience Officer en sustitución de Richard Schwarzwald, que ha decidido dejar Stellantis por motivos personales. Olivier asumirá el reto de alcanzar el compromiso Dare Forward 2030 de la compañía de ser el número 1 en satisfacción cliente, basándose en su profundo conocimiento de la industria y de las operaciones de Stellantis.

Ampliar Thierry Koskas F. P.

Para sustituir a Olivier en su puesto actual, Clara Ingen-Housz, que se incorporó a la compañía a principios de 2024, será nombrada responsable de Global Corporate Office and Public Affairs. Clara formará parte del Top Executive Team. Anteriormente, fue Saint-Gobain's Group Legal Counsel and Chief Ethics and Compliance Officer. Con una sólida carrera internacional que incluye experiencias legales en Hong Kong, Nueva York y Bruselas, aporta experiencia global y fortalece aún más la diversidad en el Top Executive Team.

«Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Richard su empuje, enfoque inquebrantable en nuestros clientes/as y su contribución a los primeros años de Stellantis. Le deseo lo mejor,» declaró Carlos Tavares, Stellantis CEO.

«Confío plenamente en la capacidad de Thierry para impulsar el crecimiento de la marca Citroën, en la determinación de Olivier de llevar a Stellantis al siguiente nivel de satisfacción del cliente y damos la bienvenida a Clara aI Top Executive Team, mientras continuamos ejecutando nuestro plan estratégico Dare Forward 2030, junto con nuestros grupos de interés en todo el mundo».