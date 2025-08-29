Vendedores del mercadillo extraordinario de Mérida: «Ha superado todas las expectativas»

«Llevamos un año muy difícil. Nos ha llovido muchísimo. Nos ha hecho muchísimo calor. Fíjate lo que significa eso para la gente que nos ... ganamos la vida vendiendo al aire libre. Tenemos los furgones llenos de ropa. Mercadillos como el de ayer y la respuesta de la gente suponen un auténtico respiro«. Julián Cruz no esconde esta mañana su alegría. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex) y el mercadillo extraordinario vespertino-nocturno que desarrolló ayer en recinto ferial lo tilda sin ambages como exitoso. «Ha superado todas las expectativas y mira que tenía buenas vibraciones», resume Cruz a ese diario.

Alrededor de 150 vendedores -lo habitual son 200- ocuparon sus puestos ayer en el aparcamiento del Ferial porque no pudieron hacerlo este martes ni podrán el próximo debido a la Feria emeritense. Por eso acordaron con el Ayuntamiento de Mérida la celebración de dos mercadillos extraordinarios nocturnos (en realidad, son de tarde-noche, porque el de ayer transcurrió entre las siete de la tarde y las once de la noche) para compensar esos dos días de cierre obligado. Según ha podido saber HOY, el próximo mercadillo extraordinario en el Ferial emeritense tendrá lugar el viernes 12 de septiembre.

Los vendedores se situaron en una sola línea y abundaron los de ropa y calzado. Apenas había de la fruta «porque se trata de un producto perecedero y muchos de los que vienen habían tenido mercadillo por la mañana y lo tenían hoy», aclara el presidente de Acaex, quien subraya la excelente respuesta del público. No solo fueron a mirar sino también a comprar.

«Todos los vendedores han vendido. Como siempre, unos más, otros menos, pero ha sido un éxito», insiste. Zapatos a 5 euros, ropa de vestir a 2,3, 5 euros...Había ganas de ir al mercadillo extraordinario. Tanto que los accesos al Ferial vivieron colas de vehículos y de personas reguladas por agentes de la Policía Local. «Ha estado muy bien organizado todo. Por nosotros, como nos ha dicho el Ayuntamiento, y por el propio Ayuntamiento. La colaboración es máxima», añade Julián Cruz.

Ampliar Varias personas ante un puesto de ropa. HOY

«Se ha buscado un buen día en el que no había otros eventos, unas buenas horas, el tiempo era muy bueno...todo ha funcionado», identifica el presidente de la asociación de comerciantes autónomos de venta ambulante. Hoy tiene previsto este colectivo un mercadillo extraordinario en Montijo y el 8 de septiembre, Día de Extremadura, otro en Almendralejo.

En Mérida el segundo mercadillo extraordinario vespertino-nocturno iba a ser el sábado 13 de septiembre pero eso día está la carrera del Fondo Popular y un sinfín de actividades por ser la jornada de la Noche del Patrimonio. Ante esta evidencia, comerciantes y Gobierno municipal tienen decidido que se adelante ese mercadillo al viernes 12.