HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los Reyes saludan a los vecinos de Rebollar antes de iniciar su recorrido por las zonas afectadas por los incendios
Una multitud de personas acudieron ayer tarde-noche al Ferial emeritense para el mercadillo extraordinario HOY

Vendedores del mercadillo extraordinario de Mérida: «Ha superado todas las expectativas»

La extraordinaria presencia de personas en el Ferial entre las siete de la tarde y las once de la noche reaniman al sector; el próximo será el viernes 12

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:32

«Llevamos un año muy difícil. Nos ha llovido muchísimo. Nos ha hecho muchísimo calor. Fíjate lo que significa eso para la gente que nos ... ganamos la vida vendiendo al aire libre. Tenemos los furgones llenos de ropa. Mercadillos como el de ayer y la respuesta de la gente suponen un auténtico respiro«. Julián Cruz no esconde esta mañana su alegría. Es el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (Acaex) y el mercadillo extraordinario vespertino-nocturno que desarrolló ayer en recinto ferial lo tilda sin ambages como exitoso. «Ha superado todas las expectativas y mira que tenía buenas vibraciones», resume Cruz a ese diario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  3. 3 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  4. 4

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»
  5. 5 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  6. 6 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  7. 7 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  8. 8

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  9. 9 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  10. 10 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vendedores del mercadillo extraordinario de Mérida: «Ha superado todas las expectativas»

Vendedores del mercadillo extraordinario de Mérida: «Ha superado todas las expectativas»