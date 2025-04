El aroma de Roma es el musical que se estrena esta semana dentro de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, ... una obra que pone en valor el arte y en la que no faltan los ritmos pop, rock, lírico o funky. Este musical que dirige Woody Aragón estará en cartel desde este miércoles 10 de agosto hasta el próximo domingo.

La obra surgió de la idea de los hermanos Lancha (Fernando y Santiago Lancha) de hacer un musical de gladiadores, sacaron el proyecto adelante junto a Woody Aragón que por primera vez se pone al frente de la dirección en una obra. «Ha sido una verdadera oportunidad sacar adelante este proyecto con 24 personas en el escenario , se trata de un musical tipo broadway en el que además participan todos los actores que yo quería», ha comentado el director.

El reparto lo encabeza Leo Rivera que ya estuvo en el Festival con 'La bella Helena' en el año 2017. También le acompañan Jaime Figueroa, Agustín Jiménez, Lorena Calero que por primera vez actúa en Mérida junto a Cecilia López.

'El aroma de Roma' es un musical que a través de sus canciones cuenta la historia de Cayo, un bailarín que quiere entrar a formar parte de una escuela de danza pero se equivoca y se inscribe en una escuela de gladiadores. Los hermanos Lancha a cargo de las letras de las canciones y los libretos no han querido desvelar mucho acerca del musical. Fernando Lancha a cargo de las letras de la música ha comentado que se trata de canciones «divertidas y es una música con la que nos podemos sentir identificados». En cuanto a los textos de la función, Santiago Lancha ha comentado que la trama se va narrando a través de las canciones y que estas no son una excusa para apoyar los textos. «La trama tiene muchas sorpresas que no queremos desvelar» ha zanjado Lancha.

El actor extremeño, Agustín Jiménez se ha referido al musical como una «gran obra coral que entra dentro de los tintes de las obras clásicas». Además ha apuntado que se trata de una «obra que condena la violencia en todas sus formas y realza el arte en todas sus expresiones». El actor se ha mostrado orgulloso de estar en su tierra.

Leo Rivera ha participado en numerosos musicales a lo largo de su carrera como 'Hoy no me puedo levantar' o 'Mamma mia!' protagoniza 'El aroma de Roma' y cuenta que se trata de un «musical con una historia buena y con canciones buenísimas».

Presentación

A la presentación de esta penúltima función ha asistido la secretaria de Cultura, Miriam García Cabezas que ha resaltado la importancia de «ser una propuesta nueva basada en los clásicos que aporta un toque fresco y de humos». y ha destacado la oportunidad de traer al Festival nuevas versiones, a lo que ha añadido que el «teatro, la risa y la cultura son la tabla de salvación en estos tiempos».

La concejala de Cultura, Silvia Fernández también ha destacado la importancia de tener una obra como esta en Mérida «ya que Mérida no sería lo mismo sin su Festival».

Por último, Cimarro ha destacado los cinco llenos absolutos de la semana pasada con 'Miles Gloriosus' y afirma que «el objetivo del Festival es ofrecer los diferentes ámbitos de las artes escénicas en su esencia grecolatina». Para el director es importante traer al Festival nuevas historias que nunca antes se han representado en este espacio.