El Gobierno local saca a concurso una plataforma digital de control turístico de Mérida

Se llama plataforma de control integral de gobernanza inteligente. Se trata, en realidad, de una plataforma digital centralizada que permita integrar, analizar y visualizar ... los datos estratégicos de Mérida, especialmente en su vertiente turística. Para eso el Ayuntamiento saca a concurso esta actuación, con un presupuesto de 300.000 euros.

Se trata, remarca el Gobierno local, que a través de esta herramienta digital que pueda realizar una «una gestión más eficiente, sostenible e inteligente del destino» turístico que supone Mérida para miles de personas cada año.

El perfil del contratante y la web de contrataciones del Estado recogen ya la publicación de la licitación del contrato para elaborar este instrumento enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente', financiado por el Plan de Recuperación de la Unión Europea.

Explica en nota de prensa el Consistorio que la futura plataforma de Control Integral actuará como un sistema transversal capaz de recopilar «datos de diversas fuentes: como tótems turísticos, redes Wi-Fi, aplicaciones móviles, sensores ambientales o sistemas de conteo de personas y transformar dicha información en conocimiento útil mediante herramientas de analítica avanzada, big data e inteligencia de negocio».

Mediante los resultados obtenidos con el análisis, se tendrán informaciones acerca del número de visitantes, la procedencia de los turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital extremeña.

También se tendrán algunas nociones sobre los patrones de comportamiento en movilidad y gasto asociados según su procedencia y nivel adquisitivo, la duración en promedio de su estancia en Mérida las áreas de mayor afluencia de visitantes para los diferentes instantes temporales.

Asimismo, se incluirá una segmentación de los datos por grupos de edad y género.

Los resultados «permitirán mejorar la posición competitiva de la ciudad como destino turístico». Permitirán el análisis «exhaustivo de los datos genere ventajas competitivas» para la toma de decisiones y «de cara a la gestión de la relación con los visitantes».